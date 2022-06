Kim Kardashian afirma que comería “caca” si eso la mantuviera joven

No hay nada que Kim Kardashian no haría por mantenerse eternamente joven. La empresaria, de 41 años, ha confesado en una entrevista publicada por “The New York Times” que estaría dispuesta a todo, e incluso a puesto un ejemplo: comería caca si eso le hiciera aparentar más joven. “Intentaré cualquier cosa. Si me dijeras que literalmente tengo que comer caca todos los días y que me vería más joven, lo haría. Podría hacerlo”.

Las reacciones a lo dicho por Kim no se ha hecho esperar. “¿Por qué siento que esto significa que ya lo ha hecho?”, se ha preguntado un usuario de Instagram. Otro ha comentado: “¿Cuánta caca es la pregunta?”. Estas declaraciones coinciden con el lanzamiento de su línea de cuidado de la piel que cuesta, todo el conjunto, 630 dólares y saldrá el próximo 21 de junio.

El artículo, que se publicó el miercoles, ha coincidido con el anuncio de la próxima línea de cuidado de la piel que ha lanzado la fundadora de Skims con el nombre SKKN by Kim. Ninguno de los nueve productos que lanza la empresaria -limpiador, un tónico, un exfoliante, un suero de ácido hialurónico, un suero de vitamina C, una crema facial, una crema para los ojos, gotas de aceite y un aceite de noche- contiene ningún excremento en sus principios activos.