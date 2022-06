Los guantes también se usan en verano y Kim Kardashian, Rosalía y Dualipa lo tienen claro

Pensar que una generación incapaz de despegarse del teléfono móvil ha hecho del enemigo por antonomasia del universo táctil, el guante, su accesorio predilecto, puede resultar incomprensible, y por eso hemos querido indagar en el porqué de esta curiosa tendencia. Un estudio llevado a cabo por Clothes2Order señala que las búsquedas de este complemento han aumentado un 84 % en comparación con el año pasado, y hoy queremos descubrir sus motivos.

Los guantes de ópera son los grandes preferidos de esta moda

Los guantes de ópera son los grandes preferidos de esta moda. En un nuevo giro paradójico de la generación TikTok, el accesorio vinculado a la élite cultural se ha convertido ahora en imprescindible no a causa de la élite, sino por las redes sociales y los iconos de la cultura pop, que han cambiado de entorno y de significado a un diseño antaño destinado a descansar en el palco de los mejores teatros del mundo y que ahora pisa la alfombra roja y los festivales de música.

Michael Jackson, Karl Lagerfeld y Audrey Hepburn son algunos de los iconos a los que vinculamos irremediablemente con el uso de guantes y mitones, pero el renovado interés por ellos se debe en gran parte a una serie cuya trama tiene lugar en 1813, ‘Los Bridgerton’ la responsable del éxito insospechado de los guantes de ópera. Al igual que Sienna Miller lució su vestido satinado con maxiguantes de encaje de Gucci en los premios BAFTA, en ‘And Just Like That’ Carrie Bradshaw luce un diseño custom made de Gucci de encaje y el inolvidable look modo doña Rogelia en el que luce un vestido vichy de Batsheva y guantes de fregar. Sin embargo, nadie como los protagonistas de la serie de época que ha revolucionado Netflix ha conseguido que los guantes sean tan deseados.

Nuevas imágenes de "Los Bridgerton" FOTO: LIAM DANIEL/NETFLIX LIAM DANIEL/NETFLIX

Las firmas de moda han respondido pronto al resurgir de los guantes y han apostado por ellos en los desfiles de primavera-verano 2022. Desde Valentino hasta Erdem, las grandes marcas han confiado en el glamour de este accesorio, que de la mano de maisons de la talla de Saint Laurent, han apostado también por la tendencia bondage al proponer modelos de cuero, esos que Miley Cyrus ya lució sobre la pasarela de Marc Jacobs en la temporada otoño-invierno 2020/21. Pero por favor, no nos olvidemos de la tendencia desatada por el disco de Rosalía, ‘Motomami’, que ha traído consigo el furor por el bikercore, que ha hecho que marcas como Balmain apuesten por esta tendencia y que incluso Dior combine sus románticos vestidos con guantes de estilo motociclista. Al parecer, no solo somos nosotros los que tenemos el pegadizo tema de Rosalía ‘Chicken Teriyaki’ en la cabeza, sino que en los ateliers de las firmas más prestigiosas del mundo, también están canturreando los temas de la cantante.

Si la combinación de vestidos de princesa con guantes biker te horroriza, espera a que te contemos que Bella Hadid se subió a la pasarela de Fendi enfundada en un vestido lencero nude con guantes de ópera, otro mix imposible que demuestra que los guantes han perdido su funcionalidad y se han convertido en un accesorio “transforma-looks” de alma instagrameable. ¿La mejor prueba? El que sean el complemento de la primavera, cuando hasta ahora su uso había estado siempre limitado a las temporadas más frías del calendario.

Otro motivo por el que los guantes hiperlargos están disfrutando de un éxito sorprendente es lo mucho que a algunas mujeres les preocupan sus brazos. Mientras que Kim Kardashian, siempre pendiente de las necesidades de sus clientas, vende los denominados arm shapers, diseños que estilizan los brazos gracias a su efecto compresivo que persiguen también los looks rosa Barbie de Versace; en las clínicas de belleza el tratamiento de moda es el que consigue brazos efecto lifting. “Se trata de una técnica que consigue un efecto ‘lifting no quirúrgico’ en los brazos a través de la recuperación de volúmenes mediante la producción de colágeno con un potente inductor como es Lanluma”, explica el doctor Moisés Amselem.

Pero no nos engañemos: las más jóvenes se han enamorado de la moda de los guantes por motivos ajenos a complejos y suben la apuesta al lucir joyas por encima de sus guantes de ópera, como dejaron claro sobre la alfombra roja de los Grammy nombres como Olivia Rodrigo y Dua Lipa. La cantante lució un diseño de Versace en la gala y ha apostado por diseños amarillo neón de Balenciaga sobre el escenario.

En definitiva, los guantes han sido despojados de su finalidad (¿quién necesita llevarlos a 30 grados o cuando no hay intención alguna de montar en moto?) y de su halo glamouroso (lo sentimos si estamos dando malas noticias a alguien, pero ni vivimos en la serie ‘La era dorada’ de HBO, ni somos parte del plantel de ‘Los Bridgerton’), y la mejor prueba de que su triunfo es una clara señal de que tras dos años de restricciones, queremos divertirnos con la moda, es que hemos sabido convertir un recuerdo de la pandemia, el guante, en un accesorio con el que mandar un mensaje claro: que hemos salido de esta.