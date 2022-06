Isabel Pantoja vuelve a España lista para hablar con su hijo, Kiko Rivera

Isabel Pantoja ya está en España. La cantante ha llegado en la tarde del viernes 3 de junio, tras visitar varios países en su gira por Latinoamérica. Una gira que, por cierto, ha resultado ser un éxito. El público del otro lado del charco todavía la aprecia como artista, independientemente de las polémicas que en España han mermado su imagen pública.

Tras su regreso, Isabel Pantoja debe plantar cara a varios frentes abiertos, empezando por el distanciamiento que todavía mantiene con sus hijos. Pocos días antes de que se marchara a Latinoamérica, se comentó que la tonadillera había enviado un escueto mensaje de texto a Kiko Rivera para hacerle saber que tenía intenciones de limar asperezas con él. Por lo visto, estaba dispuesta a mantener una conversación profunda cuando volviera a España, y ese momento ya ha llegado.

De hecho, durante uno de sus conciertos, pronunció unas sentidas palabras que muchos entendieron como una declaración de intenciones, como una manifestación pública de que, efectivamente, quiere volver a contar en su vida con sus ‘pequeños del alma’. “Esta canción la escribió una persona pensando en sus hijos y me hizo cantarla pensando en los míos y pensando en los hijos de los demás. No nos damos cuenta de que hay que abrazar, que el abrazo es muy importante mientras estamos vivos, cuando ya no lo estamos no sirve para nada”, exclamó la cantante sobre el escenario.

Isabel Pantoja llega a España junto a su hermano Agustín FOTO: Cristobal Dueñas GTRES

Parece que Isabel Pantoja ha reflexionado sobre la importancia de aprovechar el tiempo que le quede junto a sus seres queridos, especialmente sus hijos. Aunque se entiende que pueda seguir molesta con Kiko Rivera, son pocos los que comprenden que haya extendido ese distanciamiento hacia la benjamina, Isa Pantoja, que solo ha tenido buenas palabras para su madre en los últimos tiempos.

“Mis abrazos los tiene, pero es muy complicado comunicarse con ella o ir a verla, aunque yo lo intento por todos los medios”, sentenció la joven en ‘El programa de Ana Rosa’, dejando claro así que reconducir su relación está en manos de su madre. Sobre todo le duele que la tonadillera se haya alejado también de sus nietos, que por lo visto lloran la repentina ausencia de su abuela querida.