Isa Pantoja, a Isabel Pantoja: “Yo estoy aquí. Mis abrazos los tiene”

Será este miércoles 1 de junio cuando Isabel Pantoja concluya su mini gira americana en Perú, poniendo con un nuevo “sold out” el broche de oro a un regreso a los escenarios en el que la tonadillera ha demostrado estar en plena forma, según informa el portal Chance. Y es que la viuda de Paquirri ha conquistado tanto a lo argentinos como a los chilenos con su entrega, su arte y una voz que no se ha visto resentida ni un ápice por los disgustos ni los malos momenstos vividos últimamente.

Muy dada a enviar indirectas, Pantoja aprovechó su último concierto en Chile para lanzar un pequeño mensaje desde el escenario. “Pensando en los míos y en los hijos de los demás, porque no nos damos cuenta que hay que abrazar. El abrazo es muy importante mientras estamos vivos, cuando ya no lo estamos no sirven para nada”.

Un mensaje al que su hija Isa ha respondido hoy en “El programa de Ana Rosa”, asegurando que sí cree que se trataba de un “recadito” para ella y para su hermano, aunque ha dejado claro que no se da por aludida porque “mis abrazos los tiene”. “Es muy complicado comunicarme con ella e ir, y lo intento igualmente y lo he intentado muchas veces como sabéis” ha reconocido.

Isabel Pantoja en una imagen de archivo FOTO: Gtres

“Ella no tiene teléfono y para poder tener esa comunicación tengo que hablar con personas que están a su alrededor y depende un poco de si ella me contesta o no. Yo no tengo ningún problema en ir a verla y eso he hecho” ha añadido. “Por estos comentarios me reafirmo en que ella no está bien porque es una realidad paralela a lo que está contando porque luego está recluida en Cantora”, ha señalado.

Isa Pantoja y Kiko Rivera FOTO: Gtres

Con respecto a su hijo y a los de su hermano Kiko Rivera, Isa Pantoja ha señalado que “perfectamente puede abrazarlos”. “Si ese comentario lo ha dicho porque ha cambiado el chip porque es nuevo, me alegro de que piense de esa manera, pero por eso digo que no está bien, ya que la vemos en el escenario increíble como artista, pero luego personalmente vuelve a recluirse en Cantora y volvemos a lo mismo” ha recordado, confesando su deseo de que “algo le haya hecho cambiar el chip y vuelva pensando así, porque yo estoy aquí y estoy a 40 minutos de Cantora”.