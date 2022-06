Camille Vasquez, la gran protagonista del juicio de Johnny Depp

Hay un antes y un después del juicio de Johnny Depp, tanto en la industria del cine y la televisión estadounidense como en las redes sociales y, casi con toda probabilidad, también en la carrera del actor de Hollywood.

Al escribir “Johnny Depp” en el buscador de google, la palabra “veredicto” aparece junto al nombre completo del actor como primera opción de búsqueda, con 610 millones de resultados de media en menos de una milésima de segundo.

Y es que el veredicto de esta semana supone una especie de nuevo comienzo para Depp después de años de pérdidas de contratos multimillonarios, como la sexta parte de la película que le llevó al estrellato mundial, Piratas del Caribe, por las acusaciones indirectas de su ex mujer sobre supuestos malostratos.

Ahora, según el falló de los siete miembros del jurado popular, Amber Heard deberá pagarle a su ex 15 millones de dólares: 10 por indemnización compensatoria y los otros 5 por indemnización punitiva. Aunque ella tal vez pueda descontarle a esa cantidad 2 millones de dólares, que es la indemnización compensatoria que, por otro lado, la sentencia obliga a Depp a pagarle a su ex mujer al considerarla víctima de la difamación de su propio abogado.

Amber Heard FOTO: EVELYN HOCKSTEIN / POOL EFE

Heard acusó a Depp de maltratador, aunque sin mencionarle directamente, describiéndose a sí misma como una “figura pública que representa el abuso doméstico” en un artículo de opinión publicado por el Washignton Post tras su divorcio en 2018. La publicación, que dio la vuelta al mundo, llegó hasta la prensa británica en forma de titular, “el golpeador de mujeres”, destruyendo por completo la carrera del - hasta entonces - reconocido actor con la inesperada interrupción de contratos ya firmados o apalabrados.

Pero la realidad siempre acaba superando la ficción. La ex pareja decidió trasladar su talento interpretativo de la gran a la vida real. Johnny Depp emprendió entonces la acción judicial contra Amber Heard, acusándola de difamación y reclamándole 50 millones de dólares por el valor de los contratos que perdió tras las acusaciones de abuso doméstico. Ella contraatacó reclamándole la desorbitada cifra de 100 millones de dólares.

El juicio por la demanda de difamación se convirtió en uno de los más mediáticos de la historia de Estados Unidos, retransmitido en directo por televisión y plataformas digitales el minuto a minuto de los ataques y argumentos de defensa. La ex pareja de actores mostró su cara más oscura, las intimidades de su tóxica conveniencia y los detalles más escabrosos de su tumultuosa relación, tan pasional como violenta.

Depp y Heard han protagonizado el reality show más comentado de todos los tiempos, con un juicio paralelo en las redes sociales al de la Corte de Fairfax, en Virginia. Los trapos sucios de su turbulenta relación amorosa han puesto en conocimiento de todos detalles alarmantes con ingredientes más propios de cualquier guion de cine.

Y Depp, que no las tenía todas consigo, al final, salió victorioso. Varios de sus personajes de la gran pantalla le catapultaron en la meca del cine como uno de los actores mundialmente conocidos más afamados de Hollywood, pero el protagonista de Eduardo manostijeras, el capitán Jack Sparrow en Piratas del Caribe, Willy Wonka en Charlie y la fábrica de chocolate o Gellert Grindelwald en Animales Fantásticos acabó interpretando el papel de su vida en los tribunales.

Los excesos de sexo, drogas y rock and roll contados con todo lujo de detalles, lejos de hundir la vida profesional y personal del actor, parece que todavía le han hecho más fuerte tras la sentencia. El caché del actor se ha revalorizado, a la espera de firmar nuevos proyectos cinematográficos y musicales.

La gran protagonista del juicio: Camille Vasquez, la abogada de Depp

Aunque, si de algo se ha hablado durante en este mediático juicio fuera de la sala del tribunal, ha sido de una de las abogadas del equipo legal de Depp. Camille Vasquez acaparó involuntariamente gran parte del protagonismo del proceso judicial de seis semanas de duración, tanto por sus duros métodos a la hora de interrogar a la demandada, Amber Heard, como por sus gestos de complicidad con el demandante, Johnny Depp.

Estadounidense nacida en la ciudad de San Francisco de ascendencia cubana y colombiana, Camille Vasquez trabaja a sus 38 años en uno de los bufetes de abogados más prestigiosos del país, Brown Rudnick, contratados por el actor de Hollywood para defender ante la ley su acusación de difamación contra su ex mujer.

Precisamente la abogada de origen latino, experta en la práctica de litigios y arbitraje en casos de difamación, ha causado sensación en redes sociales por su manera de dirigiese a Amber Heard, muy alejada de la empatía que normalmente se establece con mujeres que han sido víctimas de la violencia doméstica y poniéndola a menudo, con cortes e interrupciones, entre la espada y la pared.

Camille Vasquez FOTO: JIM LO SCALZO EFE

Un video de dos minutos de duración donde interrumpe repetidamente al abogado de Heard para “objetar”, acumuló casi 30 millones de visitas en TikTok en pocos días y la etiqueta con su nombre pasó a ser una de las tendencia con más comentarios en Twitter. También de los feministas más críticos del popularizado movimiento #MeToo.

Camille Vasquez se presenta como “experta en formular estrategias de litigios ofensivos y defensivos para clientes privados”, tal y como resalta su biografía oficial en la web del bufete, y también “tiene una amplia experiencia en el manejo de los problemas paralelos de gestión de reputación y comunicación de crisis que surgen de estos compromisos”.

Dicho y hecho. La abogada pudo hacer hincapié durante en juicio en los abusos a los que supuestamente habría cometido Heard contra su cliente en los 15 meses que duró su relación matrimonial.

“Usted no es la que atacó a alguien con una botella en Australia, ¿no es cierto, señora Heard?”, le acusó con ironía la abogada de Depp, en referencia a las acusaciones de que el actor le había agredido sexualmente con una botella de vidrio. “Johnny Depp no es la única pareja suya a la que ha atacado”, le reclamó.

La imagen de Amber Heard ha sido, sin duda, la más perjudicada del proceso. Los fanáticos seguidores de Johnny Depp llegaron a amenazarla de muerte y en redes sociales le dieron por todas partes, acusándola incluso de haber consumido cocaína a la vista de todos al mostrar un video donde se limpiaba disimuladamente la nariz.

Acusada de representar “el papel de su vida”, la ex mujer de Johnny Depp también tuvo que escuchar de la abogada Vasquez: “Hay un maltratador en esta sala, pero no es el señor Depp. Hay una víctima de maltrato, pero no es la señora Heard”.