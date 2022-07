El mensaje de Belén Esteban a Omar Sánchez

Anabel Pantoja es la nueva nominada del reality “Supervivientes”, que ya entra en su recta final, junto a Nacho Palau. Una de sus grandes defensoras durante el concurso ha sido su amiga Belén Estéban. La de Paracuellos, que sigue de baja tras su accidente laboral, ha entrado en directo en “Sálvame Deluxe” para defender a su “gordi”, como cariñosamente la llama. Una llamada que, además, ha aprovechado para lanzar un “dardo” directo al ex de Anabel, Omar Sánchez.

«Sé que se me va a echar mucha gente encima que está todo el mundo con Omar», afirmaba sobre el empresario canario. Y ha puntualizado: «Aquí el único que ha ganado dinero con la separación se llama Omar».

Además, Belén Esteban ha querido apoyar a su amiga que ha iniciado una nueva relación con Yulen Pereira. «Solo digo una cosa: ¡Qué injustos somos al criticar a Anabel! Cuando todos nos hemos equivocado en nuestra vida por alguna relación de amor».

«Anabel ha sido, que lo sé, porque la conozco, dramática, llorona… pero ha dado el cien por cien en todo. En pruebas, en compañerismo. A mí me ha hecho reír, me ha hecho llorar…». También ha señalado que le parece normal que Pantoja haya mantenido relaciones con su nueva pareja en el concurso. «¿Qué os parece mal que Anabel Pantoja ha hecho una paja a Yulen? ¡Por favor que no ha matado a Manolete! Que se confunden muchas veces. ¡Quién sabe si su historia de amor con Yulen no le va a salir bien!», ha indicado. ”Desde aquí quiero decir a todo el mundo que le dé un voto de confianza».