Esto es lo que opina Gloria Camila de Ana María Aldón

Tras la entrevista de Ana María Aldón las reacciones no se ha hecho de esperar. Toda la familia estaba muy expectante de ver qué decía la diseñadora de moda en ‘Déjate querer’ y sus palabras van a traer mucha cola en el clan familiar. Una de las primeras en reaccionar ha sido Gloria Camila. La hija de Ortega Cano no se lleva muy bien con la mujer de su padre y uno de los motivos por el que Aldón ha llegado al límite ha sido también por la guerra abierta que ha mantenido en televisión con la joven.

Gloria Camila, que en estos momentos se encuentra en una boda en Rumanía, ha subido una historia de ‘Instagram’ refiriéndose a la entrevista de Ana María Aldón que ponía: ”Con lo fácil que es dar una opinión sin tener necesidad de faltar al respeto. Y, por favor, ahorraros el venirme con historias del pasado para justificar vuestras actitudes del presente”. Aunque aún ha visto la joven la entrevista, estaba ya convencida de que iba a recibir multitud de mensajes por las palabras que dijese Ana María Aldón de ella.

Story de Gloria Camila FOTO: @gloriacamilaortega Instagram

La diseñadora confesó que estaba pasando un momento muy complicado y que su relación con Gloria Camila es complicada. También, la hija de Ana María Aldón ha tenido palabras para la colombiana. Entre ellas tampoco hay buena sintonía e incluso se tienen bloqueadas de whatsapp. “No me gustan los gestos. Las miradas que tiene con mi madre. Las veces que nos hemos visto: hola y adiós. Ya está. Hay ciertas cosas que pasan. Algunas actitudes que pueden molestar más o menos. Conmigo no ha tenido ninguna mala actitud porque yo soy de cortar esas situaciones”, decía la hija de la diseñadora sobre la hermana de Rocío Carrasco.

No sabemos la opinión de Ortega Cano a las palabras de su mujer pero muchos apuntan a que su matrimonio está a las puertas de romperse. La andaluza ha dejado muy claro que se ha sentido muy mal con las últimas intervenciones del torero en televisión sobre ella y la diseñadora ha exigido su sitio. Esto, junto con todas las polémicas familiares, ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia y estabilidad de Aldón, que ha confesado que ha pensado en quitarse la vida últimamente pero que no lo ha hecho por su hijo pequeño