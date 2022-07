FOTO: Jae C. Hong

Elon Musk no estuvo con la mujer del cofundador de Google, Sergey Brin (¿o sí?)

Elon Musk está en boca de todos. No solamente por noticias relacionadas con su entramado empresarial, como la controvertida seguridad de sus coches o la anunciada y luego cancelada compra de Twitter. También por sus polémicas en las redes sociales defendiendo la libertad de expresión. Pero, sin duda, lo que trae de cabeza a la prensa del corazón, y también a la económica, es su «complicada» vida amorosa. Su supuesto «affaire» con Nicole Shanahan le está trayendo a Musk más de un quebradero de cabeza. Según informaba este domingo el diario «The Wall Street Journal», el fundador de Tesla y SpaceX había provocado el divorcio del cofundador de Google Sergey Brin y Nicole, con quien aseguran que el hombre más rico del mundo había tenido un «lío» en la Feria Art Bassel de Miami. Musk lo ha negado en Twitter asegurando que tan solo ha visto a Nicole «dos veces en su vida». «Esto es una absoluta chorrada. Sergey y yo somos amigos y ¡estuvimos juntos en una fiesta anoche! Solo he visto a Nicole en dos ocasiones en tres años, ambas veces con mucha otra gente y no ha sido nada romántico». Por si acaso, y para cubrirse las espaldas, el empresario aprovechó otro evento para pedirle perdón de rodillas a Brin, según el Journal, que ha llevado la infidelidad a portada. Brin y Shanahan están negociando los términos de su divorcio y ella aspira a lograr mil millones de dólares, según el diario, pese a la existencia de un acuerdo prematrimonial cuyas cláusulas son, de momento, un secreto.

Brin, por otro lado gran amigo de Musk, invirtió en 2008 medio millón de dólares en el proyecto de Tesla, pero ahora se ha visto traicionado, por lo que no dudó, al conocer la presunta infidelidad, en pedir la separación en enero. Pero no lo hizo sin antes ordenar a sus asesores que retiraran hasta el último centavo de sus inversiones en la empresa de Musk. La supuesta infidelidad, no demostrada –¿o sí?– ocurrida en Miami, ha dinamitado además la relación de ambos empresarios. En 2015, Musk regaló a su amigo uno de los primeros automóviles eléctricos fabricados por Tesla.

Pero este escándalo viene a añadirse a otros del CEO de Tesla. A princpios del mes de julio se conoció que en noviembre, Musk había sido padre de gemelos con Shivon Zilis, una alta ejecutiva de su empresa de inteligencia artificial Neuralink. Hasta ahí nada fuera de lo normal si no fuera porque hacía escasas semanas se había producido también el nacimiento de su segundo vástago con la estrella del pop Grimes, una niña llamada Y (el hijo mayor se llama X, apócope de X AE A-2).

El cofundador de Google, Sergey Brin

La doble paternidad se la tomó Musk con humor y frivolidad al afirmar en Twitter: «Haciendo todo lo posible para ayudar a la crisis de la despoblación». Y qué razón tiene ya que el multimillonario tiene nueve hijos, reconocidos, al menos: cinco con su primera esposa; los gemelos y los dos hijos con Grimes, de la que se separó hace ya varios meses.

Además, son otras las relaciones de las que ha presumido. Con la actriz Amber Heard, exesposa de Johnny Depp, mantuvo un «affaire» cuando el actor y ella ya se habían divorciado, pero la aventura se utilizó en contra de la actriz en el mediático juicio por difamación, en el que Heard fue juzgada, sobre todo por la opinión pública y condenada a indeminzar al intérprete de la saga «Piratas del Caribe».

El acoso sexual también ha tenido hueco en la vida de Musk. Según el portal Insider, su compañía de viajes espaciales SpaceX pagó a una azafata 250.000 dólares por su silencio sobre el supuesto acoso sexual de su jefe en 2016.