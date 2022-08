Willy Bárcenas: “Me he borrado la etiqueta de pijo trabajando duro”

Willy Bárcenas está que lo tira este verano. Una veintena de conciertos por toda España, es suficiente «background» para colgar el cartel de: «Todo completo» en cada una de sus actuaciones. El espectáculo bandera, el más top, su ya clásico en Marbella es este domingo día 10 de agosto, en el festival marbellí Starlite. El madrileño se sube a las tablas del templo de Nagüelles, para deleitar a sus fans con temazos como, «5 Sentidos», «Una Foto en Blanco y Negro» o «Roto y Elegante». LA RAZÓN habla con el cantante y le preguntamos cómo se siente tras haber trabajado de cara al gran público otro nuevo Willy Bárcenas. El líder de Taburete nada tiene que ver con el chaval habitual de los locales de moda de Marbella, que acudía puntual a la Costa del Sol junto a su padre Luís Bárcenas y su madre Rosalía. Esas vacaciones en Guadalmina parecen que fuera de otra vida. «Bueno, aquí estamos otra vez en Marbella y de otra manera diferente. Eso es crecer también, ir adaptándote a como viene la vida. Fíjate este verano he marcado en el calendario 22 conciertos en España. La gente con el tiempo me ha ido conociendo mejor a través de mi música y eso ayuda», relata. Willy nos admite que después de programas en los que apareció, como el de Risto o Calleja: «Me ha ayudado mucho a que desde fuera se me vea a nivel personal y me hayan dejado de prejuzgar, como se hacía en un principio. Estaba harto de la etiqueta de pijo y tal. Lo positivo es que en programas como estos se ve una faceta más personal, y es ahí donde se ha visto como soy y eso parece, que le ha gustado a la gente. Por fin me ven como un músico, un compositor y alguien apasionado con su trabajo. Esto me define más. Me he borrado la etiqueta de pijo trabajando muy duro y llenando salas».

Willy tomo nombre propio y aparcó su apellido, al margen de su familia, en el año 2014, cuando decidió formar el grupo de música Taburete. Por entonces, todo el mundo le señalaba como el niño mimado de Luis Bárcenas, el político que removió los cimientos del PP, y que actualmente se encuentra en prisión por delitos de blanqueo de capitales, falsedad documental, fraude fiscal y apropiación indebida. Eso le marcó y fue precisamente en el programa de «Planeta Calleja», que ahora le sacamos a colación en nuestra entrevista, donde Willy habla de su padre y carga duramente contra la política, aduciendo que: «El PP y el PSOE son partidos corruptos». También ha matizado que nunca va a reconocer que su madre es culpable: «Ella no sabía absolutamente nada».

Guillermo Bárcenas, cantante del grupo Taburete durante un concierto en el Hipódromo de La Zarzuela, a 30 de septiembre de 2021, en Madrid (España). FOTO: Ricardo Rubio Europa Press

Sin etiquetas

El cantante de Taburete dice ahora sentirse más tranquilo y verbaliza que la gente le ha empezado a respetar: «Se me pregunta más por mi música que por mi vida personal. Estoy orgulloso de que mi música llene escenarios y creo que acabamos con las etiquetas hace mucho tiempo. Partcipé en Mask Singer 2 para callar bocas, porque se que soy un cantante muy versátil. Fue muy positivo». Con total esfuerzo Willy se ha ido haciendo hueco en el panorama del pop nacional con su grupo talismán con el que dice que «disfrutamos a tope. Poco a poco, nos hemos ido haciendo hueco en el panorama del pop nacional y ahora cuando escuchamos como la gente canta nuestras canciones nos parece mentira».

Desde sus inicios hasta ahora, el cantante reconoce que ha habido una evolución, ya que al principio se asociaba al grupo ‘Taburete’ con un público más selectivo: «Vamos a cualquier festival o fiestas de pueblos y lo llenamos, creo que acabamos con las etiquetas ya». Willy Bárcenas está orgulloso de que su música llene escenarios: «No solo es en Starlite Marbella, donde tenemos un público fijo. Llenamos en los festivales más variopintos. A nosotros mismos nos asombra tener un público tan poco encasillado. La gente que viene a mis conciertos no tiene ni puñetera idea de quién es mi padre. Compongo canciones que le gustan a la gente. Me encanta estar sobre el escenario y lo hago muy bien. El que no quiera verme tiene 18.000 opciones más que no sean Taburete».

Acostumbrado a sus veraneos en Marbella de toda la vida, le comentamos que la Reina Sofía, ha estado por la ciudad estos días y LA RAZÓN le pregunta si cree que se está recuperando el glamour de Marbella». Willy es tajante: «Glamour tampoco es eso… Los Reyes implican glamour, pero al final esto no es tan importante para que una ciudad esté de moda. Ahora hay muchos más condicionantes para que una ciudad triunfe».

Parte de la evolución que ha experimentado Willy Bárcenas, tiene la culpa su novia Loreto Sesma: Periodista, poetisa y feminista. La mujer que esta pegada a su piel, incluso en forma de tatuaje y ha grabado en su epidermis el nombre de John Ford, el título de la nueva canción de Taburete, que el mismo Willy le ha a su chica. Con ella ha pasado sus vacaciones en Marbella y la aragonesa le acompaña a todos los conciertos. Loreto se considera una gran feminista, defensora de los valores de la mujer. Carismática, soñadora y escritora. Ha publicado varios libros de poemas. El último, «Alzar el duelo», viene avalado por el Premio Ciudad de Melilla de poesía. La joven utiliza las redes sociales sobre todo para promocionar su obra, ofrecer reflexiones para que su publico las medite y contar lo maravilloso que es su chico, con el que ha formado el tándem perfecto.