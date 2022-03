Paula Echevarría demuestra su inesperado ‘buen rollo’ con Yana Olina

Cada vez son más las parejas que, por fortuna, apuestan por mantener una buena relación tras su ruptura. Amelia Bono y Manuel Martos, Bertín Osborne y Fabiola Martínez, o Paula Echevarría y David Bustamante son solo algunos ejemplos. En el caso de la actriz y la cantante, no fue del todo fácil llegar a esta situación, pero de un tiempo a esta parte se han dedicado muestras de cariño de forma pública que demuestran que entre ellos todavía existe una excelente sintonía. Este ‘buen rollo’ se ha trasladado también a Yana Olina, la pareja del concursante de la primera edición de ‘Operación Triunfo’, tal y como la intérprete acaba de demostrar.

Hoy, Yana Olina celebra su cumpleaños y David Bustamante ha querido felicitarla de forma pública a través de su cuenta oficial de Instagram. “¡Felicidades mi pequeña! ¡Qué suerte que los últimos 4 años hayan sido a mi lado! Te amo y te agradezco lo mucho que regalas, no solo a mí, si no a todo lo que me importa. Eres más que mucho más. Especial y distinta, diferente a lo demás. Hoy celebras tu cumpleaños, pero los que estamos a tu lado, te celebramos a ti”, ha escrito el cantante junto a una preciosa fotografía en la que posa con su pareja.

Destaca que Paula Echevarría se ha querido sumar al mensaje de felicitación de David Bustamante, comentando con un “felicidades” a la publicación del cantante. Además, al mensaje ha añadido también unos simpáticos emoticonos festivos que recalcan las buenas intenciones de la actriz. De este modo, demuestra no solo que entre ella y el padre de su hija existe una buena relación, sino que, de la misma forma, se lleva estupendamente bien con Yana Olina. Eso sí, de momento, ninguna de las dos se sigue en sus respectivas redes sociales.

Lo cierto es que Yana Olina ha entablado un vínculo muy estrecho con Daniella, la hija de David Bustamante y Paula Echevarría. De hecho, en su pasado cumpleaños, la bailarina publicó una fotografía junto a la pequeña para felicitarla: “Mi niña bonita. Feliz cumple”. Para Daniella, la pareja de su padre se ha convertido en una persona muy importante en su vida, razón más que suficiente para que la actriz también la valore.