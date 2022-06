Paula Echevarría: “Daniella le dice a su hermano Miki que lo quiere más que su vida”

Es una de las actrices más conocidas del panorama nacional, aunque desde hace años también cuenta con una brillante carrera como influencer. En su perfil de Instagram, Paula Echevarría acumula más de tres millones de seguidores, una impresionante cifra que la sitúa entre las mujeres españolas que más destacan en las plataformas digitales.

Paula Echevarría en un evento de Brugal FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

Tras un tiempo alejada de la pequeña pantalla, la asturiana regresa de la mano de ‘Got Talent’, el programa donde ejercerá de jurado junto a Dani Martínez, Risto Mejide y Edurne. Tras las grabaciones, tiene pensado disfrutar de un período de descanso acompañada de su familia. Ella misma lo cuenta a LA RAZÓN en ‘Celebrando la amistad verdadera’, un evento de Brugal al que acudió acompañada de algunos de sus íntimos.

¿Qué planes tiene para este verano?

Pues con mis niños, en cuanto termine las grabaciones de ‘Got Talent’ y alguna cosita más que tengo por ahí, como las fotos de la campaña, a mediados de julio me podré quedar libre y un mesecito de vacaciones cogeré.

¿Cómo afronta su vuelta a la televisión?

Pues mira, bien, porque ‘Got Talent’ es un programa que lleva tantos años que ya lleva un funcionamiento superdinámico. Cuando es un proyecto nuevo, está todo el mundo como perdido y hay más tiempos perdidos, pero en esto tengo la sensación de que va a ser todo muy dinámico, aunque sean muchas horas de grabación y trabajo, y eso, al menos, me da la sensación de que no estoy perdiendo el tiempo y pensando: “podría estar en casa con mi hijo”.

¿Cómo va a ser como jurado?

Yo espero ajustarme lo máximo posible a mi criterio, al final, estás juzgando. Espero ser muy fiel a mis gustos, a mis principios, a lo que yo vea, y no dejarme llevar por lo que el público esté diciendo detrás o por mis compañeros, sino tener un criterio muy propio.

¿Le da un poco de miedo Risto Mejide? A veces, él también ha dado algún tirón de orejas a sus compañeros…

(Ríe) A mi me tocará también, seguro. Encima, voy a ser la novata y me va a dar que no veas. Pero no, la verdad es que le conozco y nos llevamos muy bien, le tengo muchísimo cariño. Aunque me dé algún capón, me lo tomaré con cariño.

¿Se animará a probar algún talento de los participantes? Paz Padilla ya lo hizo al colgarse de unas telas…

No lo sé, porque esas cosas nacen en el momento. Una vez que estás ahí sentando, es cuando ves si te emocionas o no, si aplaudes o no, si te gusta o no, o si le das al botón rojo o no. Yo creo que son cosas que te tienen que nacer, que es lo bueno del programa: que no haya guion ni nada pactado, sino que sea algo que te nazca.

Bueno, está divina, ¿cómo lo hace?

Cuido mucho la alimentación, bueno, hace tiempo. La verdad es que ahora no la estoy cuidando nada, te voy a ser sincera, he vuelto a mis orígenes. Pero sí hago deporte, y además he añadido una nueva disciplina, el ballet, que me está gustando mucho.

¿Cómo está Miki, su hijo pequeño? ¿Se va pareciendo a alguien?

Qué va, todavía no se parece a nadie, ¡solo tiene un añito!

¿Es revoltoso? ¿Da mucha guerra?

No, es un niño muy simpático, pero un poco movidito…

Y Daniella, ¿cómo lo lleva? ¿Hace un poco de ‘mami’ segunda?

Ella muy bien, muy contenta con él, feliz. Es como el amor de su vida. Le dice: ‘te quiero más que a mi vida’. Es una forma de querer muy bonita, la verdad.