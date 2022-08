De pactos secretos y conejitos rosas

En 2015, el BOE convirtió el Consejo General del Poder Judicial en el «Conejo» General del Poder Judicial. La errata resultó profética, porque el CGPJ viene a ser como aquel conejito de Duracell que tocaba el tambor más tiempo que los otros conejitos porque sus pilas «duran, y duran y duran»… No se sabe si el citado conejito será cancelado por Alberto Garzón por su color rosa (líbrenos el Señor de los clichés cromáticos) o por la voracidad sexual propia de los conejos, del todo impropia para los juegos infantiles. Quizá imagine el ministro que las pilas no le servían solamente para tocar el tambor. El caso es que el CGPJ no acaba de renovarse y el problema dura, dura y dura tanto que los políticos han tenido que recurrir a pactos secretos para tratar de resolverlo. Cuentan que el Partido Popular de Pablo Casado firmó uno con los sociatas y ahora Núñez Feijóo no se hace cargo.

Núñez Feijóo FOTO: Alberto Ortega Europa Press

Los pactos secretos me retrotraen a la infancia, cuando los mayores tenían que hablar de algo grave o rijoso y nos mandaban a los niños a jugar a la calle. Querían salvarnos de peligrosos traumas infantiles por escuchar lo que no debíamos. Incluso creían que así evitaban que nos meáramos en la cama por culpa de tenebrosas pesadillas. Ahora, ellos, los mayores, los políticos, quieren que nosotros, los pequeños, sus criaturas, disfrutemos de una larga vida infantil sana y virtuosa, ajena a otros problemas que no sean los habituales: las catástrofes, las guerras, la inflación… Para evitarnos sufrimientos, por nuestro bien, inventaron hace siglos los pactos secretos.

Para redondear la jugada, para que no padezcamos por lo que no nos va ni nos viene, para conservarnos en la inocencia, crean una Ley de Secretos Oficiales que los sepultará durante 50 años. ¿En el Valle de los Caídos?