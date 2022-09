Preocupación por la salud de Isabel II: ¿Dónde están Harry y Meghan?

El Palacio de Buckingham ha anunciado que “los médicos están preocupados por la salud de la reina”. Isabel II se encuentra en su residencia en Balmoral, en Escocia, bajo estricta supervisión médica tras un empeoramiento de su estado de salud. La última vez que se vieron imágenes de la soberana fue el pasado martes, cuando recibió a la nueva primera ministra, Liz Truss, para encargarle la formación de un Gobierno.

Carlos de Inglaterra, el heredero del trono, ha llegado ya a Balmoral, igual que su esposa, Camilla Parker-Bowles, según Clarence House, su residencia oficial; y su hijo Guillermo, el duque de Cambridge viaja hacia la residencia, según el palacio de Kensington. El duque, que se acaba de mudar a una vivienda en los terrenos del castillo de Windsor, cerca de Londres, fue visto ayer llevando a sus tres hijos, los príncipes Jorge, Carlota y Luis a su nuevo colegio cerca de Ascot, próximo al castillo real.

Por su parte el príncipe Harry y Meghan Markle viajan también a Balmoral tras la reciente visita de la pareja a Reino Unido para participar en el evento One Young World Summit, una suerte de congreso mundial para líderes juveniles en el que ha habido discursos, actuaciones musicales y una polémica participación de Meghan Markle. Durante su estancia en Reino Unido no se produjo ningún acercamiento familiar. Ni siquiera Harry y Meghan aceptaron la invitación del príncipe Carlos para alojarse en el castillo de Balmoral, la casa de vacaciones en Escocia que tiene la familia y en la que entonces estaba él y continúa su abuela, Isabel II. Los medios anglosajones consideraron que este feo del duque de Sussex a su padre certifica la mala relación que hay entre ambos. Fuentes cercanas al heredero aseguran, además, que este no da crédito a la imagen que quiere dar su propio hijo de él y está “completamente desconcertado” tanto por su comportamiento como por el de Meghan.

El duque y la duquesa de Sussex estaban programados para asistir a los Premios WellChild en Londres esta noche, pero la pareja cambió sus planes a última hora y se dirigen a Aberdeenshire, confirmó un portavoz.

El príncipe Andrés, la princesa Ana y el príncipe Eduardo, los otros tres hijos de Isabel II viajarán hoy a la finca escocesa.