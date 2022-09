Britney Spears explota porque sus hijos no quieren verla

Tras la polémica entrevista que su exmarido y su hijo pequeño, Jayden James, concedieron a un canal australiano, la cantante Britney Spears no está dispuesta a callarse. La artista sorprendía el pasado domingo al confesar en su perfil social que una parte de ella “ha muerto”.

Spears reflexiona sobre lo dicho por su ex, Kevin Federline, quien señaló que ni Sean Preston, de 16 años, ni Jayden James, de 15, quieren mantener una relación con su madre. La cantante recuerda que ella “solía tener a mis hijos mucho más” que su ex marido: “La gente no recuerda esa parte porque siempre se enfocan en lo negativo, pero desde que tenían entre seis y nueve años, los tuve el 70% del tiempo. No entiendo cómo es tan fácil para ellos, cortarme así. No lo entiendo”, continúa. “Literalmente, ya no tengo ningún propósito. Eran mi alegría. Ellos eran mi todo. Espero verlos. Para eso vivo”, insiste la artista, “Y luego de repente desaparecieron”.

“Solo han pasado 10 meses desde que terminó la tutela... ¡No le deseo ese tipo de dolor a nadie! Es extremadamente difícil para mí aceptar el hecho de que mi familia me hizo eso... Será difícil para mí el resto de mi vida”, confiesa la artista, que también tiene un mensaje para sus padres: “En cuanto a mi madre y mi padre, que se sentaron y me escondieron el café en casa para que me despertase de sentirme muerta y asustada como una anciana... y me abandonaron... Lo diré alto y con orgullo... Rezo para que ambos os queméis en el infierno”.