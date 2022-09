Rocío Carrasco reta a Ortega Cano a verse las caras en un plató: “Aquí estoy”

En el punto de mira por las demandas que tanto José Ortega Cano como Amador Mohedano han anunciado que interpondrán en su contra por las demoledoras declaraciones que está haciendo en la segunda entrega de su docuserie, Rocío Carrasco ha reaparecido y lo ha hecho sonriente, tranquila, y plantando cara a su familia mediática, a los que vuelve a advertir de que ya no tiene miedo y que no está dispuesta a callarse nada más.

Y es que, como dejó claro en su última intervención en televisión, no tiene miedo a las posibles demandas de la familia Mohedano y de José Ortega Cano por los episodios que ha revelado hasta el momento en ‘En el nombre de Rocío’. “Si me quieren demandar por contestarles desde mi sentir, desde mis experiencias vividas y desde lo que sé, que lo hagan, no hay problema. Pero yo me esperaría, porque todavía no está todo contado”, apuntaba Rocío Carrasco, dejando entrever que todavía queda mucho por decir en su docuserie.

Rocío Carrasco en una imagen reciente FOTO: Gtres

Una actitud en la que se reafirma, confesando que está “fuerte. Estoy mejor y vamos para adelante”. Tanto es así que, como adelantó Jorge Javier Vázquez en ‘Sálvame’, estaría dispuesta a tener un careo con Ortega Cano, algo que él habría pedido tras escuchar las últimas declaraciones de la hija de Rocío Jurado: “Ya no hay miedo y mamá no se calla. Cuando quieran, aquí estoy, lo que pasa es que creo que no van a querer, pero aquí estoy. A mí me han tirado el guante y yo lo he recogido. Que no quede por mí”, asegura con una gran sonrisa.

Además, y respecto a todo lo que está revelando en su serie documental, Rocío aclara que no son vivencias que tuviese apuntadas. “No me hace falta. Sé perfectamente lo que he vivido y lo que he sentido, visto, oído y desgraciadamente esa es mi historia”, mantiene, explicando que no es que haya tardado en contar las cosas porque “no estoy contando nada”. “Estoy contestando a lo que se ha dicho. El documental es una contestación pura y dura a lo que se han dedicado a decir este tipo de personas, ni más ni menos”, añade.