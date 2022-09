Un solitario Jorge Javier Vázquez se deshace de sus caretas y se abre en canal en “Antes del olvido”

La muerte de su amiga Mila Ximénez Hace poco más de un año le hundió en un abismo emocional difícil de superar. Pero Jorge Javier Vázquez entendió que debía superar el drama y plasmar todos sus sentimientos internos en “Antes del Olvido”, el libro autobiográfico que publicará en noviembre y en el que plasma lo que nunca ha contado en público. Intercambia anécdotas y chismes inéditos con reflexiones sobre la muerte, la enfermedad mental, la soledad, las adicciones, y también refleja episodios de su vida como el ictus que sufrió, la,ruptura con el gran amor de su vida, su reacción ante los fracasos, sus problemas con Hacienda, sus sesiones con su psicóloga, sus relaciones con sus compañeros televisivos…

Entre esas reflexiones, una muy directa: “Soy Jorge Javier, no soy una persona. A los que salen en la tele se les sigue o se les odia. Pero no se les quiere. Hace mucho que no me siento querido, querido de verdad, con todo lo que significa esa palabra. Y a veces es algo que me inquieta porque el tiempo juega en mi contra”.