Los sábados de Lomana: A la espera del «señorito» Sánchez

Pedro Sánchez ya esta en plena campaña electoral a cargo de la clase media y sufridores autónomos, los que trabajando crean riqueza, puestos de trabajo y hacen que se mueva la economía, para mantener subvencionadas a personas que en su mayoría nunca han cotizado a la Seguridad Social. El presidente es capaz de todo, menos gestionar ahorrando en gasto público. A ellos que no les falte de nada a costa de los «esclavos» como decía Orwell en su visionario libro «1984».

Un ejemplo descarado de utilización electoral es el Bono Cultural, que se anuncia estos días, de 400 euros. Solo pueden pedirlo los que cumplan 18 años en 2022 (es decir, esto es solo para los nacidos en 2004 ) los de 17 o 19 no pueden solicitarlo. Esta forma de pescar votos a favor del PSOE entre algunos jóvenes recién llegados a la edad electoral, pagado con el dinero de todos los españoles, me parece mal y muy feo. Cuando un gobierno regala dinero, en realidad no regala nada, es solo una manera de comprar votos.

Mucho más agradable es comentar la fiesta del 12 de Octubre, nuestra Fiesta Nacional, y de la Hispanidad. A mí nada me gusta más que ese desfile, objetivamente me parece precioso. Encima de mi ventana pasaban los aviones y me sentía como una niña, asomándome para contemplarlos a la vez que los veía a continuación en televisión. Creo que todos los españoles de bien nos sentimos muy orgullosos de nuestro Ejército y de nuestro Rey. Un año más el presidente Pedro Sánchez, intentando esquivar lo abucheos, se saltó el protocolo y llegó tarde. Da lo mismo cuánto, un minuto o diez , es una falta de consideración y vergüenza dignas del personaje. Como todos saben, los Reyes tuvieron que quedarse en el coche esperando a que llegase el «señorito». Los Reyes especialmente Don Felipe estaba espectacular con uniforme de Almirante de la Armada –nadie puede representar mejor a España que él–. La Reina estaba sencilla y elegante, yo diría perfecta para el acto, lo único que no me gustaron fueron los zapatos blancos, le hubiera ido mucho mejor un color nude. La Infanta Sofía muy mona porque ella tiene mucho estilo y siempre una sonrisa. En la recepción real, el grupo de ministras del Gobierno en general no me gustaron nada, exceptuando a Yolanda Díaz de Purificación García, con un vestido en satén de seda, tejido absolutamente tendencia y muy elegante. Hay quien ha criticado a Irene Montero por su color «corporativo» de Podemos, pero personalmente es la vez que la he encontrado mejor vestida y arreglada, reconozco que es guapa aunque no la soporte en su papel de ministra del que podíamos prescindir. De todas las invitadas hubo una que sobresalió por encima de todas, Susanna Griso, con un precioso conjunto de pantalón y blusa en gasa rosa fucsia que le quedaba espectacular. Así ha pasado un año más con participación de muchos eventos y fiestas de nuestros compatriotas ya españoles de América Latina, también en nuestro Ejército, lo cual me emociona de forma especial por nuestra fusión y orgullo con todos los iberoaméricanos.

Pase un día fantástico de celebraciones. Tal y como me apetecía. Organicé una comida con amigos muy jóvenes. seguidores muy queridos, yo también seguidora de ellos y lo pasamos fenomenal. De ahí me fui a la corrida de toros de las Ventas que estaba a rebosar. Fue una magnifica tarde con una lidia preciosa por parte de Roca Rey, mi torero favorito, y de Francisco de Manuel, que se estrenaba en esta plaza. ¡Feliz fin de semana!