Sofía de Borbón y Mateos y Massumeh Cosmetics, muestran su lado más solidario

El día 20 de octubre por fin y después de 6 meses de trabajo, Se celebrará en el exclusivo Club Monteverdi, ubicado en Madrid, en un edificio señorial de principios del siglo pasado, una subasta solidaria para ayudar al pueblo ucraniano y a la isla de La Palma.

Descendiente del ducado de Sevilla, comparte nombre con la Reina emérita y apellido con la familia real. De hecho, sus ancestros vertebraron las Casas Reales de media Europa.

Sofía Isabel Fabiola Victoria de Borbón y de Todos los Santos. Su espíritu solidario la ha llevado a fundar La Asociación Damas Hospitalarias de María Pita.

Sofía con su primo Luis Alfonso de Borbón

En la víspera de la Subasta solidaria que ha organizado junto a sus amigas Massumeh, creadora de la Marca de cosméticos que lleva su nombre y Nasrin, hablamos con Sofía de Borbón y Mateos sobre su vida y las cosas que más le importan.

Augusto Ferrer-Dalmau "El desembarco" ,boceto iniciado del cuadro "El Regreso ", del CESEDEN, (40. X 35)

¿Sofía, cómo y cuando nació esta iniciativa soldaría y tu colaboración con Massumeh Cosmetics? ¿Y como surge la idea de fundar una Asociación?

La idea surge porqué al llevar casi ya tres años desde qué comenzó la pandemia ayudando a familias sin recursos que por desgracia cada día son más, nos propusimos crear una asociación de Damas solidarias y así tener identidad propia. Por esto creamos con la ayuda de Él Pintor de batallas Augusto Ferrer- Dalmau, qué es quién me sugirió que fuese una heroína española, me propuso María Pita, qué fue una heroína gallega.

Sofía de Borbón y Mateos, Blanca Pons-Sorolla, María Jesús de Frutos, Nasrin Zhiyan, Massumeh y Angélica de La Riva en el Club Monteverdi

Por lo tanto, teniendo ya el nombre de la heroína, le teníamos que poner un nombre a la Asociación y se nos ocurrió Asociación de Damas Hospitalarias de María Pita, el cual fue aprobado por el Ministerio del Interior. Desde ese momento nos pusimos en marcha. Un día nos invitaron a una subasta solidaria y nos encantó y pensamos, teniendo el privilegio de conocer a muchos pintores, escultores de renombre, ¿cómo no vamos a hacer nosotras una? y así comenzamos.

Sofía de Borbón y Mateos con Augusto Ferrer-Dalmau

¿Y en quién pensaste para qué te ayudase en la organización y ayuda para la subasta solidaria?

Sin duda alguna, llame a mis amigas Massumeh y Nasrin, sé cómo son y confío plenamente en ellas y sabía que les encantaría la idea, y así fue.

Ellas son únicas en todo y me han ayudado en toda la organización, son increíbles.

También debo nombrar a mi marido Carlos, qué es quién ahí está el primero para lo complicado que es poner todo en funcionamiento cómo yo le digo, menuda paciencia y a mis amigas Paloma, Ángela y Pilar, qué no han cesado en la ayuda diaria.

Pues realmente desde muy pequeña descubrí que yo vine a este mundo siendo una privilegiada, y creo que eso hizo que sea quién quiero ser ahora y qué puedo hacer por los demás, tengo esa suerte porqué además me llena y reconforta y se ha convertido en mí prioridad.

Cuando ves la cara de un niño al qué le estás dando cualquier cosa que no tiene, sabes qué algo bueno estás haciendo y me gustaría poder hacer cada día más, pero sé que es imposible ayudar a todos.

Sofía con Ainhoa entregándole un cuadro de una Menina de Antonio Roa

Antonio Roa "Menina Solidaria" (Óleo 70 X 50)

¿Qué trabajo conlleva organizar una campaña de tanta envergadura?

Realmente, tiempo, mucho tiempo, llamadas, reuniones, confianza, y saber muy bien qué y cómo lo quieres organizar y para que, sobre todo para que. Eso siempre me lo decía mí padre, pregúntate siempre, ¿para qué? ¿No él por qué?

Con qué personas puedes contar, y contarle ese sueño que ahora se está haciendo realidad.

He hablado con tantas personas qué se que tu sí puedes imaginar y sabes.

Uno de ellos y fundamental, Javier Martí, que por cierto le conocí por mis amigas Massumeh y Nasrin, él es él presidente de La Fundación Excelencia, dirige el Auditorio Nacional y es el presidente del prestigioso Club Monteverdi; el Club de las Artes en Madrid, ha creado un lugar tan maravilloso, que me hizo soñar que podríamos hacerlo allí y así es, el sueño, gracias a mis queridas amigas y a Javier Martí, qué me ha demostrado su gran generosidad al donarnos para el 20 de Octubre su maravilloso Club, y gracias a él se va a hacer realidad.

Sofía con Augusto Ferrer-Dalmau, ministro Margallo y Alfonso Ussía en el Ministerio de Exterior

¿Qué retos tiene esta subasta solidaria?

Todos, qué acudan muchas personas, qué entre todos podamos ayudar a muchas familias que no tienen nada y qué han perdido todo. Que sea la primera de muchas más.

Que nos ayuden a quienes ayudamos, qué cada día es más difícil. Qué se sorprendan del trabajo qué hemos hecho.

Por cierto, me acaba de confirmar nuestra amiga, la gran soprano Angélica de La Riva que nos regalara una de sus magnificas actuaciones para la subasta solidaria.

Es un privilegio para mí que acuda y además sea tan generosa de ofrecernos una canción. Desde aquí agradecerles a todos su gran solidaridad.

"Hay un ángel en mi habitación" de Marilia Andrés Casares (acrílico sobre lienzo 35 X 27)

La cantante y compositora Marilia que inicio su carrera musical en el grupo “Ella Baila Sola”, me confirma que va a cantar la canción “Hay un ángel en mi habitación”. Es la canción que ha inspirado el cuadro del mismo nombre que nos ha donado para la subasta benéfica.

Que ilusión, me encanta Marilia y sé qué a todos les hará mucha ilusión escucharla.

Pedro Sandoval serigrafía "Mona Lisa & Marilyn" (90 X 100)

¿Cómo está viviendo la violencia y desesperación de la guerra en Ucrania?

Creo que es terrible que en el siglo que estamos estén ocurriendo estás barbaridades, que una persona se pueda permitir hacer tanto daño y no ocurra nada, qué el mundo no sé en qué sé está convirtiendo, que sé trata de ayudarnos no de destruirnos.

¿Cómo te ha afectado lo que se ha vivido en la Isla de La Palma?

Mucho, hemos enviado toda la ayuda posible, pero se necesita mucha más, por eso esta subasta, para poder ayudarles un poco más.

Fotografía realizada por Jesús Cordero, de Elena Matei (impresión sobre aluminio 100 x 75)

¿Qué personalidades os han apoyado en esta iniciativa?

Pues todos mis amigos, con los qué se qué puedo contar siempre.

Como antes te comenté, mis amigas Massumeh y Nasrin, Augusto Ferrer-Dalmau, Javier Martí, familia Cerezo, familia Aznar, Angélica De La Riva y Marcos de Quinto, Santiago Pedraz, Agatha Ruiz de La Prada, Mayte Spínola, Marilia, Jesus Cordero, Santiago Velo De Antelo, Antonio Najarro y muchos más por suerte.

¿Cómo has podido conseguir un cuadro de Augusto Ferrer-Dalmau para la subasta?

Jaja, es un secreto, pero sí te contaré, qué es uno de mis mejores amigos hasta qué me muera, con eso ya te he dicho mucho.

Cuadro de María Jesús de Frutos "Esplendido Regalo" (óleo sobre lienzo , 116 x 89)

¿Y de María Jesús de Frutos?

Maravillosa persona, me la presento mí amiga Nasrin en una cena y me pareció especial, ahora sé qué lo es, cuando descubrí sus obras, me quedé impresionada, los colores, las formas, creo que en cada casa tendría que haber un cuadro suyo, es tan única, transmiten energía positiva, alegría, felicidad, son increíbles cada uno de ellos, para mí la energía es muy importante, porque me hace sentir bien.

¿Qué papel tienen las redes sociales en esta subasta?

Bueno por supuesto la difusión y qué puedan transmitir de qué se trata y se animen a colaborar en las próximas muchas personas.

¿De que manera pueden ayudaros los Influencers?

Pues apoyándonos, dándonos a conocer, asistiendo al acto él día de la subasta.

Cuadro de Santiago Pedraz "El mar en ti" Tierra, roca, meteorito, cicatriz, óxido. 36 x 28 (con marco 50 x 43) Oleo, acrílico, pintura efecto, tiza, spray…

¿De qué manera se puede colaborar con vosotros?

De muchísimas, donando cosas, para está y las próximas subastas que haremos, también en el banco de alimentos, necesitamos de todo, para poder ayudar. Haremos campañas como hasta ahora para indicar que cosas se necesitan en cada momento. El año pasado en Navidad hicimos una de juguetes, recaudamos dinero y compramos Roscones y chocolate el día de Reyes para que ese día tuviesen algo diferente y especial, de la comida que donamos semanalmente a las familias sin recursos.

Su padre Francisco de Paula de Borbón con su primo SM El Rey Juan Carlos

¿Quién es Sofía de Borbón? Háblame de tus orígenes.

Una persona normal con una familia que ha hecho historia.

Desciendo de la Dinastía Robertina, Capetos, mi rama Borbón es el Ducado de Sevilla descendiente directa de catorce Reyes entre España y Francia, creó qué algún día escribiré un libro y te contaré muchas cosas que he descubierto y sigo investigando.

Su padre y su abuelo el Duque de Sevilla, Francisco de Paula De Borbón y de la Torre

¿Qué recuerdos guardas de tus padres y qué valores te han transmitido?

Mis padres eran especiales. Mi padre era la generosidad personificada, era divertido, nos transmitía su amor constantemente, era muy recto en la educación, pero le encantaba que disfrutásemos, montábamos a caballo, jugábamos al tenis, al polo, al golf, patinábamos sobre hielo, casi cada día, le encantaba estar con nosotros y que fuésemos los mejores en todo.

Mí madre Charo Mateos, educada en Irlanda, era más recta, pero no podía con nosotros, porqué mí padre nos llevaba por todo el mundo y no conseguía lo que ella quería, qué estudiásemos, hablar 4 idiomas…lo que quieren las madres, qué fuésemos como ella, fuimos su misión imposible.

Un recuerdo especial de tu infancia

Un recuerdo especial de tu infancia, Mí primer perro, me lo trajo mi padre y lo saco del bolsillo de dentro de su abrigo Loden verde con un lazo. Me acuerdo cómo sí fuese hoy.

Antonio Santana, “Semblante de Rosa y Oro” (acrílico, oleo, esmalte y oro 130 X 130)) FOTO: Antonio Santana cortesía

¿Qué personas han sido fundamentales en tu carrera profesional?

Mi padre Francisco De Borbón y mí tía Elena de Borbón.

¿Cuál fue el mayor desafío o logro?

Pues ninguno, porqué todo lo qué me propongo cueste lo que me cueste lo acabo consiguiendo, soy muy paciente y pienso que es fundamental para cualquier cosa en la vida. Además, siempre he tenido la suerte de hacer lo que me gusta y eso ya es un gran logro.

Su madre Charo Mateos, en su puesta de largo, qué fue portada en ¡Hola

¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?

Intenta no hacer nada que no te haga feliz. Mí padre.

¿Qué papel ha jugado en tu vida proceder de una familia tan importante?

Pues buenos y malos. Muchas buenas algunas de las qué aprendí, muy malas.

Fotografia realizada por Mayte Spinola "Atardecer en Mallorca" (Metacrilato 60X40 cm)

¿Cuál crees que ha sido tu mayor logro hasta ahora?

Vivir sin mí padre, qué falleció cuando yo tenía 30 y pocos años, quería morirme y me ha costado muchos años aprender a no tenerlo.

Si pudieras retroceder en el tiempo, ¿qué cambiarías?

Qué mí padre y mí madre estuvieran aquí.

¿Cuál ha sido el momento más memorable de tú carrera hasta el momento?

Muchos por suerte, he aprendido tantas cosas, que sería muy difícil decirte solo uno.

¿Tienes algún proyecto en breve?

Poner en marcha la Asociación y otra para ayudar a animales en Valencia con mí amiga Ángela y su marido Iñaki que son magníficas personas y otras cosas que sí se cuentan …

Sofía de Borbón, Nasrin Zhiyan, Massumeh y Juan Carlos Martin Valtueña

Sofía en brazos de su madre Charo Mateos, el día de su bautizo

¿En qué medida te preocupa el medioambiente y cómo crees que se podría concienciar a todo el mundo sobre los problemas que existen al respecto?

Me preocupa lo incívicas que son muchas personas, creo que está pandemia ha cambiado a mucha gente. Ha dejado de existir la educación y la amabilidad que a mí me inculcaron, me da mucha pena. Cuando me cruzo con quién sea por la calle, yo pongo una sonrisa y eso no lo veo ahora en la gente que me cruzó.

Eres una persona muy solidaria. ¿Con que ONGs colaboras?

Colaboró y colaboran, porqué nos ayudamos unos a otros, con Hambre Cero, La Galleta Solidaria, con el Refugio de Huérfanos, con las Hermanitas de la Caridad, con el Pater Gonzalo de Vallecas, con el Padre Manuel de Jabalquinto, Pick Up solidaridad, Altius, muchas…

¿Como te desconectas de tu día a día?

Me gusta leer por la noche, me gusta pasear con mis Teckels maravillosos por el campo.

Su padre Francisco de Paula De Borbón, con su padre a caballo

¿Qué deportes practicas?

Esquí, hípica, golf, polo y yoga.

¿Cuidas tú alimentación?

Mucho.

¿Cuáles son tus restaurantes y comidas favoritos?

Voy mucho a la Maquina ahora porque está cerca de casa y es muy cómodo. Realmente me encanta la comida de todos los países y descubrir nuevos restaurantes.

¿Qué libro le ha generado el mayor impacto en su vida?

El Secreto.

Un libro que nunca te cansarías de leer… El Secreto.

Sofía en la presentación del libro "Alfonso XIII, su otra familia", con Lucas Montojo, historiador y escritor.

¿Qué libros tienes en tu mesilla de noche y cuáles recomiendas?

He terminado hace poco y tuve el privilegio de participar en la presentación del mismo en el Club Zayas, hace unos días, Alfonso XIII, la otra familia de Lucas Montojo, me ha gustado mucho.

Una película que ha visto una y otra vez.

Lo que el viento se llevó.

Has viajado prácticamente por todo el mundo. ¿Cuáles son tus ciudades y países favoritos?

Me encanta Italia entera, Francia, Portugal, pero España es única.

¿Cuándo viajas, qué es lo que nunca falta en tu maleta?

Un libro, un cuaderno y por supuesto mis tratamientos de Massumeh Cosmetics.

¿Qué personalidad histórica le hubiera gustado conocer?

María Pita, Agustina de Aragón, Isabel II de España, Mis trastarabuelos, Duques de Sevilla desde el primero y mí bisabuela la Duquesa de Sevilla Enriqueta de Borbón y de Borbón y Parade.

Háblame de tus amistades y de la gente que te rodea...

Mí esposo, mí cómplice en todo, familia que son mis amigos. Pocos y buenos.

¿Cómo es tu día a día?

Me levanto sobre las 9,30 h, desayuno, leo noticias y me arreglo, me voy con mis perros una hora a caminar y empieza el día real, ahora es la Asociación y conseguir más cosas para los demás y puedan vivir algo mejor. Voy a yoga y terminó el día de madrugada, porque me encanta leer en el silencio de la noche, ahí cargo mis pilas, me pongo mis maravillosos tratamientos Massumeh y me siento feliz.

Eres una gran amante de los animales.

Sí lo soy me apasionan, ahora tengo 4 perros, pero tendré más. (Ésto que no lo lea mí esposo jajaja).

¿Qué series estás viendo y cuál recomiendas?

The Legacy, se la recomiendo a todos.

Tu imagen es muy importante. ¿Cómo te cuidas?

Mis tratamientos y cremas de Massumeh, ahí está la magia y beber mucha agua.

¿Qué música suena en tu Spotify?

De todo. Opera que me apasiona, música clásica, actual …

Un cuadro de Balcris "Torero" (óleo, 102 x 130)

Un lujo…

estar en la playa con mis perros, que por desgracia hay muy pocas qué dejen que estén.

Un vicio…

la moda y los coches.

Un capricho inconfesable…

inconfesable 🙏

¿Hay algo que te gustaría conseguir y que aún no lo hayas hecho?

Sí, cuando me muera no enterarme, sé que sería la mejor suerte, ojalá.