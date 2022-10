MasterChef: de la monumental bronca de Norma Duval y Lorena Castell, a la expulsión de la favorita, Patricia Conde

La presión a la que son sometidos los concursantes de MasterChef, tanto en su versión popular como en la de los celebrities, es más que evidente. Ayer, Norma Duval, a pesar de su veteranía ante las cámaras, perdió los nervios. Los participantes en el reality culinario debían reproducir una tarta de boda por parejas, cocinando por relevos y a la vedette le tocó con Lorena Castell. La de “Zappeando” azuzaba a Duval que asumía como podía la bronca. Hasta que al final una discusión sobre si ponía o no azúcar a un fondant hizo que estallara. «Estamos perdiendo el tiempo porque yo estoy aquí sin hacer nada porque no me puedo meter y tú todavía no has hecho nada del fondant», criticaba Castell. Norma se quitó el delantal y abandonó el plató. «Pues me voy, ya está. ¡Me voy del programa!», exclamaba Duval entre bastidores. «Norma, ven», le pedía Castell. «Nos hemos enfadado. Sé que tengo mucho temperamento», admitía Lorena. La vedette, más relajada, demandaba: «No quiero discutir contigo». Pepe Rodríguez medió entre ambas y logró que volvieran a cocinas. «No hay tan buen rollo como parecía, ¿no?», bromeaba Miki Nadal, invitado especial junto a Juanma Castaño.

Los chefs estaban sorprendidos ante la reacción de la aspirante. «Es la primera vez en la historia de Masterchef que un concursante deja el delantal y se va», comentaban. «En mi restaurante, lo último que espero de mi equipo es que alguien deje al cliente sin comer y se pire. Además, os habéis pasado las normas por dónde habéis querido, habéis cocinado como os ha dado la gana y habéis presentado este truño. Y el peor ingrediente que tiene vuestra tarta, el peor sabor que deja, es como habéis trabajado juntas», censuró Jordi Cruz a la hora de valorar a la pareja. «Son las tensiones del cocinado, nos hemos agobiado», reconocían ambas. «Esto es lo más difícil que he hecho yo en toda mi carrera», aifrmaba Duval.

Una prueba que se saldó con la mitad de los concursantes luciendo el delantal negro por no respetar los turnos de cocinado. Pero finalmente, quién resultó más perjudicada de la noche fue Patricia Conde. La presentadora quiso sorprender al jurado con un salmón en taquitos aderezado con puré de calabaza y otras delicias, pero la propuesta no cuajó. «El salmón está muy pasado, has maltratado la materia prima y está todo demasiado pastoso», valoró el jurado considerando que ella era la expulsada. Conde, en shock. «¿A ver qué le digo yo a mi hijo ahora?», apuntaba antes de colgar definitivamente el delantal.

Otro tongo más en este programa... Porque este jurado se ha empeñado en caer cada vez más bajo. Lo que no sabía es que había tantos sótanos en su ruta hacia la ignominia. #MCCelebrity — Rufus (@BigThanke) October 3, 2022

Si la semana pasada la expulsión de Ruth Lorenzo en MasterChef Celebrity 7 provocó una oleada de indignación entre los espectadores, la de anoche, la de Patricia Conde, una de las favoritas, por no decir la favorita, fue el remate.