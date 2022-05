Jordi Cruz y por qué se «casaría con Ayuso»

El chef Jordi Cruz no deja nunca de estar de actualidad. No evita nunca ninguna pregunta aunque eso le lleve a menudo a meterse en algún «jardín». Sonada fue su antigua polémica con los estudiantes en prácticas en cocinas, hasta cuando se publicaron recientemente los honorarios de los miembros del jurado de Masterchef. En el evento «Ciudades Magníficas, organizado por San Miguel». Atendía al portal Gastronomía y dejaba un titular que está dando mucho que hablar.

Aprovechando la temática del evento esta web preguntaba al chef catalán por su reciente afinidad con la ciudad de Madrid donde no descarta abrir nuevos proyectos. Pero concretamente Jordi fue preguntado sobre su opinión sobre la gestión de Ayuso: « Empecé en Berga, me fui a Manresa, mi ciudad, y luego vi que necesitaba un escaparate mayor. Y aquí, en Barcelona, lo hemos tenido buenísimo durante 15 años. Pero tengo ganas de acercarme al público y hacer cosas que gusten. Y ahora mismo creo que Madrid es una de las ciudades que está con una actitud y ganas que hace un tiempo no las tenía. Y que ha sabido sacar pecho en estos momentos tan malos y mantener el espíritu. Es una buena ciudad para hacer cosas, pero eso no quiere decir que yo sea más o menos de Barcelona».

En anteriores entrevistas ya había alabado a la Presidenta de la Comunidad de Madrid y en este acto lo volvió a reafirmar: «Sigo pensándolo igual. Lo reafirmo y me caso con Ayuso mañana»

También quiso aclarar que «Es que no estamos hablando de política. Estás hablando con un hostelero que aquí ha vivido una situación de poca ayuda y allí se ha luchado para que los bares y restaurantes estuvieran abiertos. Claro que hay que sobrevivir y protegerse de una pandemia, pero además de intentar que no muramos de Covid hay que evitar que muramos de hambre. Ha sido una política constructiva y ha hecho que la ciudad salga reforzada. A Barcelona no le ha pasado eso. Hemos tenido muchos problemas que creo que todo el mundo conoce. Y la clase política es uno de esos problemas. No creo que haya un hostelero en este país, sea del Barça o del Madrid, independentista o de Euskadi o lo que sea que no entienda que cuando una política hace una gestión que ayuda a su sector y a su ciudad no se le aplauda. Yo si ha hecho cosas con las mascarillas, si es del PP… Yo no hablo de su partido, ni de su hermano, sino de la gestión de la señora Ayuso que me parece que ha sido muy buena para la economía turística de la ciudad.