Nuevo susto: así evoluciona Antonio Resines tras contraer otra vez coronavirus

El pasado fin de semana se dio a conocer que Antonio Resines se había contagiado de nuevo de coronavirus. La noticia hizo crecer la preocupación entre sus admiradores, teniendo en cuenta que la última vez que atravesó esta enfermedad sufrió terrible secuelas. El actor cayó en coma durante casi un mes y la recuperación fue lenta y complicada. Sin embargo, parece que en esta ocasión el premiado intérprete sobrelleva este nuevo bache de salud mucho mejor.

“Sí, soy yo. Este tipo con aspecto avejentado y con esta voz extraordinaria, soy yo. Es verdad que he tenido covid, pero ya está. Estoy rematando un puto covid, pero bueno... Quería agradecer este premio, no lo he podido recoger porque no debo, no es que no pueda, es que no debo”, explicó el propio Resines a través de un vídeo tras recibir un galardón de parte de los Premios Nacionales de Hostelería”. De sus palabras se entendía que se encontraba perfectamente, y ahora las noticias que llegan son todavía mejores.

Su esposa, Ana Pérez-Lorente, que fue quien daba su parte de salud cuando se encontraba en la UCI, acaba de confirmar que Antonio Resines ya no tiene coronavirus y que en las próximas horas retomará su vida con total normalidad. “Está fenomenal. Esta vez ha sido un trancazo. Han dicho que estaba ingresado pero no, es negativo ya. Mañana se reincorpora a la grabación de la serie. Está fenomenal”, ha celebrado la mujer del actor.

Lo cierto es que tanto ella como Antonio Resines han estado tranquilos en todo momento y no han temido que el estado de salud del actor se resienta tanto como la última vez. Al parecer, los sanitarios que atendieron al intérprete les relajaron mucho en este sentido. “Desde el primer día el doctor le dijo que esto iba a ser un catarrazo, que no iba a pasar de ahí. Él ha estado encerrado y hemos estado separados porque yo no lo he cogido, pero está fenomenal y no ha cogido miedo”, cuenta Ana Pérez-Lorente.