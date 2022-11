La viral reflexión de Mónica Carrillo en Twitter: “Preocupémonos por lo importante”

Mónica Carrillo se ha vuelto viral este lunes tras publicar una reflexión sobre la vida, la muerte y la felicidad. La presentadora ha relatado en Twitter la historia de una amiga “que lleva varios días sedada en la UCI tras haber sufrido un ictus con derrame cerebral”; una dolorosa experiencia que conlleva un gran aprendizaje de vida.

“Permítanme la licencia de hablarles de algo personal, pero tengo la necesidad de hacerlo. Esta semana estuve viendo a una amiga que lleva varios días sedada en la UCI tras haber sufrido un ictus con derrame cerebral. Cuando entro a un hospital siempre tengo la misma sensación. La de entrar en un mundo al que le damos la espalda en el día a día porque esa realidad no es agradable de ver. Los boxes de cuidados intensivos sin separación únicamente unidos por la gravedad del asunto, de cada una de las personas que allí yacen. Unas conscientes, otras no”, escribe en la red social.

“Salí de allí de la única manera de la que se puede salir: resignada y esperanzada por si la ciencia pudiera hacer algo por recuperarla. Me acaban de decir que hay muerte cerebral y que no hay posibilidad de hacer nada por ella. Mañana la desconectan. Es injusto para ella y para las personas que la queremos, pero me gustaría lanzar dos mensajes. El primero, de agradecimiento a los sanitarios que cada día atraviesan eses puertas a las que al resto no nos gusta mirar. Gracias por su profesionalidad y cariño hacia los pacientes”, continúa el hilo Carrillo.

“Y la segunda reflexión es para todos, también para mí. Preocupémonos por lo importante. Prioricemos nuestros motivos de angustia porque cuando la vida golpea no suele avisar. Vivan, intenten ser felices y hacer felices a quienes les rodean. (Mis disculpas por el desahogo)”. Una emotiva y sentida reflexión que ha conseguido viralizarse rápidamente, y por la que ha recibido numerosas muestras de cariño. “Gracias por la respuesta tan cariñosa a mi desahogo. Es reconfortante”, sentencia la presentadora.