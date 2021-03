La curiosa conversación entre Mónica Carrillo e Ibai Llanos que se ha vuelto viral

Curiosas amistades las que se hacen por las redes sociales, incluso las que no sabíamos como la que parece que tienen el gamer profesional Ibai Llanos y la presentadora de Antena 3 Noticias Mónica Carrillo. Así lo han descubierto los internautas y tuiteros que vieron como la periodista llamaba la atención con un “Ya no me llamas para hablar @ibai Llanos”.

Ya no me llamas para hablar, @IbaiLlanos — Mónica Carrillo (@MonicaCarrillo) March 28, 2021

A partir de ahí los comentarios de los tuiteros se dispararon, algunos con evidente mal gusto, pero sobre todo sorprendidos porque hubiera entre ellos comunicación. Y es que la presentadora y Llanos se conocieron cuando ella junto a Matías Prats le entrevistaron en noviembre para la primera edición de Antena 3 Noticias. Durante la pieza aclaró que él hace un tipo de “televisión” aunque los jóvenes puedan seguir viéndola, porque “está Matías que es muy majo”.

Tras esa entrevista parece que surgió una amistad entre el streamer y la presentadora y escritora y Carrillo incluso se dejó entrevistar en su canal de Twitch. De ahí que ahora nos ha llegado la divertida conversación entre ambos, en la que Llanos le explica que “te he dejado un whatsapp” y ella termina: “Me sale comunicando”.