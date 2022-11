Carmen Tello y Curro Romero se casan por la iglesia

Llevaban años esperando este feliz momento. Carmen Tello y Curro Romero cumplirán antes de fin de año su gran sueño: casarse por la Iglesia. No buscan una boda por todo lo alto, ni grandes algarabías. Su enlace será en Sevilla, y tan solo acudirán sus familiares y amigos más íntimos. Pero lo que importa es el significado intrínseco de la situación, el hecho de consumar un esperado deseo. Una demostración más del amor que se profesan.

Carmen Tello habla con LA RAZÓN en exclusiva y se muestra «muy feliz». «La boda se celebrará en la intimidad este mismo año, pero no queremos darle publicidad ni que sea un acontecimiento mediático. Ya repartiremos fotografías nosotros a quien nos las solicite. Estamos con los preparativos, pero aún no tenemos la fecha exacta, en unos días la sabremos. Pero, como le digo, mi marido no quiere que se le dé mucho revuelo…», añade.

Será un día muy especial...

Mucho. Un día muy esperado.

¿Cómo se lo imagina?

Llevamos tantos años esperando que no me lo imagino, ya casi es un puro trámite. Dios ha querido que sea así. Pero lo que importa es que, por fin, será una realidad.

¿A quién le hace más ilusión este enlace religioso, a Curro o a usted?

A los dos, pero creo que a mí más, porque está boda se la voy a dedicar a mis padres, que eran muy creyentes y murieron sin poder ver este sueño hecho realidad. Pero desde el cielo lo verán. A Curro le querían muchísimo.

¿Y cómo está Curro de sus achaques de salud?

Le acaban de realizar una revisión y está bien. Pero le ha comenzado a afectar el Parkinson y sigue un tratamiento que parece dar buenos resultados. Es muy efectivo.

Curro Romero y Carmen Tello

¿Ha podido hablar con su buen amigo Alfonso Díez, que se encuentra enfermo?

Sí, tiene covid. Dio positivo y por eso, tuvo que aplazar su viaje a Sevilla previsto para este último fin de semana.

¿Cómo se encuentra?

Pobrecillo, ya había sufrido el coronavirus otra vez, pero ahora me ha dicho que lo está llevando bien, con tranquilidad, y que no quiso desplazarse a Sevilla, por miedo a que pudiese contagiarnos.

Alfonso le hizo mucho bien a su esposa, Cayetana de Alba...

Alfonso la quería muchísimo. No se separaba de ella en ningún momento y la hizo muy feliz. Fue lo mejor que le pudo pasar a Cayetana en sus últimos años de vida. Para ella, encontrarle fue gracia divina. Es un hombre transparente, sencillo, cariñoso y alegre. A la duquesa le dio mucha vida, alegría y grandes ganas de vivir.

La última vez que Carmen vio a la duquesa con vida estaba dormida. Ya se encontraba muy enferma y su mejor amiga recuerda que «en el hospital les decía a las enfermeras que no le llamarán duquesa, que la llamaran Cayetana. Era sencilla y cercana. Con tanta fortaleza que yo pensaba que podría salir adelante, que superaría absolutamente todo. No pudo ser, pero, gracias a Dios, no sufrió. Tuve la suerte de contar con su amistad. Me comentaba que yo tenía todo su apoyo, moral y físico, si te hacías su amiga, lo eras para toda la vida».

El pasado domingo, 20 de noviembre, la vimos en la misa en recuerdo de la duquesa. Se cumplen ocho años de su fallecimiento y me han contado que no pudo reprimir las lágrimas.

Es que fue una ceremonia muy emotiva y afloraron los recuerdos. Todos buenos y muy personales. En la misa éramos poquitos, los más cercanos, han pasado ya ocho años de su muerte y la seguimos recordando cada día. Al final, mi marido Curro no me acompañó a la iglesia, porque habíamos estado por la mañana en un acto y luego tuvimos una comida, y se encontraba muy cansado, agotado. El próximo 1 de diciembre celebraremos su 89 cumpleaños… Prefirió quedarse en casa, no acompañaba el tiempo y tenía miedo de pillar un resfriado. A su edad se tiene que cuidar mucho. Pero en general se encuentra bien y tiene la mente lúcida.

Llevan juntos desde 1996. Y nunca les hemos conocido una crisis.

Muchos años junto. Somos una pareja sólida. En 2023 celebraremos nuestro veinte aniversario, ¡cómo pasa el tiempo!