Boris Izaguirre reconoce su distanciamiento de Tamara Falcó: “Me molesta muchísimo”

Son amigos desde hace años, pero su relación no atraviesa su mejor momento. Hace falta remontarse a varios meses atrás para entender el origen del conflicto entre Tamara Falcó y Boris Izaguirre. La marquesa de Griñón estaba en el punto de mira por sus confusas declaraciones sobre las familias que parecían atacar al colectivo LGTBIQ+, y el escritor no dudó en abroncar públicamente a la socialité. “En una suerte de esfuerzo mancomunado conseguimos alejarla del engañoso Íñigo Onieva. Ahora deberíamos repetir esfuerzo para alejarla de esa ideología odiosa que la rodea”, señaló el que fuera uno de los rostros más destacados de “Crónicas marcianas”.

Poco después, Tamara Falcó aclaró que sus palabras no fueron un ataque al colectivo, sino a su expareja, Íñigo Onieva, cuya infidelidad había descubierto recientemente. Consciente de su error, Boris Izaguirre no tardó en pedir disculpas a su amiga de la misma forma en la que la regañó: públicamente.

Tamara Falcó y Boris Izaguirre FOTO: Daniel Gonzalez GTRES

“Hubiera preferido no escribir ese artículo porque no creo que una regañina a un amigo tenga que convertirse en algo público, y me arrepiento de no haber tenido el arresto de llamarla por teléfono. Luego hice una rectificación porque ella explicó muy bien que se refería a otras cosas y no al ruido que se había generado, y la acusación de homófoba es injusta porque es imposible que ella con su educación, ni tanto paterna como materna, tenga una actitud de esa forma”, explicó el venezolano.

Unas palabras cargadas de arrepentimiento que no parecieron bastar a la marquesa de Griñón para reconciliarse con su amigo. El tertuliano lamenta la situación de la que se reconoce culpable, aunque espera que, con el tiempo, la situación pueda reconducirse: “El malentendido ha creado una herida y está ahí. Yo no la tengo, pero creo que la he provocado. Personalmente, me molesta muchísimo y tenemos que tranquilizarlo, yo el primero, porque con el tiempo podrá solucionarse ya que, para mí, Tamara es muy amiga y querida. La conozco desde que tiene 19 años y la he visto crecer”.