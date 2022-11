Jaime Peñafiel sentencia a Corinna: “Resentida y peligrosa”

OK Diario

Jaime Peñafiel se ha consagrado como uno de los periodistas más conocidos a la hora de tratar los asuntos relacionados con la monarquía. No tiene pelos en la lengua y su tono crítico le ha llevado a ganarse algunos enemigos dentro de Zarzuela. Como no podía ser de otra forma, no ha podido resistirse a pronunciarse sobre la polémica que en las últimas semanas rodea al Rey Juan Carlos I, a consecuencia del podcast de Corinna Larsen, quien fuera su íntima amiga, que airea los trapos más sucios del otrora jefe de Estado.

Manteniendo su habitual posición a favor del Rey Juan Carlos I, el periodista ha definido a Corinna Larsen como una mujer “resentida y muy peligrosa”. Jaime Peñafiel considera que el abuelo de la princesa Leonor y la infanta Sofía “estropeó” su relación con alemana, y alude a su historia familiar para explicar los infames deslices que siempre se le han atribuido: “Lo que ocurre es que genéticamente es un Borbón, eso no lo puede evitar”.

Jaime Peñafiel considera que el Rey Juan Carlos I “no eligió a la mujer correcta” en lo que a su amistad especial con Corinna se refiere, pero señala que tampoco lo hizo bien a la hora de escoger a la mujer con la que se casó. “Me pregunto por qué no se han divorciado él y doña Sofía. Cuando divorciados están casi todos los españoles. En la Casa Real, Letizia está divorciada, Elena está divorciada, Cristina se va a divorciar. ¿Por qué no se divorcia si ha sido ofendida tantas veces públicamente?”, cuestiona el periodista.

Sobre las palabras que Ágatha Ruiz de la Prada dedicó a la Reina Letizia, a quien tachó de “hortera” en “Sábado Deluxe”, Jaime Peñafiel matiza: “No, hortera no. es una excesiva, es una mujer que cultiva mucho el cuerpo, eso se equivoca. Cuando iba el otro día con las espaldas y con esos dos espolones propios de un atleta”.