El drama de Aran Aznar, sobrina del expresidente: desahuciada, en paro y violencia de género

Mal momento para Aran Aznar, sobrina de José María Aznar, expresidente del Gobierno de España. Tal y como acaba de publicar la revista “Semana”, la mujer hace frente a una situación económica tan delicada que ha sido desahuciada de la que hasta ahora había sido su casa. Desesperada, ha tenido que refugiarse en la vivienda de sus padres, mientras que una de sus hijas se aloja en un garaje que le ha prestado una amiga de forma temporal.

Aran Aznar no tiene trabajo y asegura encontrarse en una situación vulnerable. Como víctima de violencia de género, cobraba una pensión de parte del Estado que terminó hace unos meses, y ahora no posee ningún ingreso. Aun así, no pesaba ninguna orden de desahucio contra ella, pero una conocida empresa de desocupación, que suele emplear formas agresivas, se encontraría detrás de su desalojo.

“No había una orden de desahucio. Lo que hizo el casero fue contratar a los de Desokupa y a base de métodos ilegales, abriéndonos la puerta y haciendo guardia pues nos echaron de la casa. Han usado sus métodos de intimidación y coacción…”, relata en la revista “Semana”.

José María Aznar, tío de Aran Aznar FOTO: Marta Fernández Jara Europa Press

La situación ha pasado factura a toda la familia, incluida su madre, que sufre episodios de ansiedad a consecuencia de lo ocurrido. A pesar de todo, Aran Aznar asegura que “no me puedo permitir el lujo de hundirme” e intentará seguir adelante por sus hijos.

Sobre sus tíos, es consciente de que José María Aznar y Ana Botella no son responsables del complicado bache que atraviesa y no espera ayuda de su parte. “Ellos no tienen la obligación de hacerse cargo de mí. Yo soy yo, salí en un ‘Interviú' con 40 años… El apellido de mi tío también es el mío. Yo empecé a trabajar con 16 años, yo a mi hija la tuve sola y he estado con mis tres hijos trabajando todos los días. Yo jamás he hablado mal de mi tío y nunca he dicho nada malo de él”, apunta a “Semana”.