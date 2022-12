Izan Llunas, nieto de Dyango, sigue sus pasos en los escenarios: “Sienta bien tener familiares que también se dediquen a la música”

Lo del arte le viene de familia. Su abuelo, Dyango, y su padre, Marcos Llunas, le inculcaron esa pasión por la música que corre por sus venas. Con solo 17 años, Izan Llunas ya cuenta con una prometedora carrera en la industria, y su rostro empieza a ser familiar entre el gran público, en parte gracias a su participación en 2017 en “La voz kids”. Pero, además, también ha hecho sus pinitos como actor y dio vida al pequeño Luis Miguel en la homónima serie de Netflix que narraba la vida del cantante.

Ahora, el joven presenta su nuevo single, “Irme de aquí”, y este parece solo el comienzo de algo muy grande que le está por venir.

Ha alcanzado el éxito muy pronto, ¿qué espera de los próximos años?

De los próximos años me espero seguir el carril de artista que he llevado durante ya unos años, y espero seguir recibiendo el mismo cariño.

¿Cómo es tener a dos grandes artistas, su padre y su abuelo, como referentes? ¿Facilita las cosas o añade más presión por “estar a la altura”? ¿El mejor consejo que te hayan dado?

La verdad que se siente bien tener a familiares que se dediquen a lo mismo que me quiero dedicar yo. Yo creo que dentro de todo se podría decir que como dije antes, me facilita un poco más tener familiares que se dediquen a lo mismo porque me comprenden. El mejor consejo que me ha dado es que siga siendo humilde y que siempre tenga los pies en la tierra.

¿Cómo recuerda su infancia? Empezó en los focos muy pronto, y eso ha pasado factura a otros “niños prodigio” conocidos...

En mi caso, mi infancia fue bastante buena, ya que apartaba mi trabajo de mi vida social, entonces, siempre he tenido mis amigos, mi familia, mi colegio, etc.

También es una estrella en las redes sociales. ¿Cómo hace para cuidar su salud mental en un mundo al que está tan expuesto?

Yo, sinceramente, me cuido muchísimo mi salud mental a base de ejercicio, hablando con gente de mi entorno y estando bastante tranquilo, pero sin relajarme.

¿Dónde se siente más cómodo? ¿En un escenario o ante una cámara?

La verdad que en ambos me siento bastante cómodo, pero, sin duda, me siento más cómodo en un escenario ya que estoy más acostumbrado.

¿Cómo fue la experiencia de interpretar a Luis Miguel en la serie de Netflix?

Fue una experiencia increíble y tuve la maravillosa suerte de actuar con gente como Óscar Jaenada, el cual siempre me ha ayudado porque, claro, actuar fue una experiencia nueva, pero me encantó. ¡Me sentía como en casa!

¿Qué hace cuando no está trabajando? Una afición o hobby fuera de la música y la interpretación

Cuando no estoy trabajando me encanta tocar la guitarra o también jugar con amigos al fútbol o a algún videojuego.

¿Qué otros proyectos le gustaría llevar a cabo en el futuro?

Me gustaría intentar probar hacer una marca de ropa o actuar en otra serie.

Cuénteme un poco del nuevo single ¿cómo fue la experiencia de grabar el vídeo?

Fue increíble, en “Irme de aquí” fluyó todo. “Irme de aquí” es un género reggae-pop al cual hemos querido adaptarlo a algo más actual, pero siguiendo la esencia de lo que me gusta. Estoy muy feliz por todo el resultado y el cariño que está cogiendo por parte de la gente que me apoya, y el videoclip también surgió como me esperaba y me lo pasé increíble grabando cada escena de el videoclip.