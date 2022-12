La pelea de Rocío Flores con una detractora: “¿Estás comparándome con un caso de violación? Vergüenza me daría”

Rocío Flores ha vuelto a la picota pública en los últimos días a raíz, en parte, de su distanciamiento de Olga Moreno. La hija de Antonio David y Rocío Carrasco compartió con sus seguidores de Instagram unas palabras que no dejaron indiferentes a nadie.

Rocío Flores y Olga Moreno

Respecto a los mensajes de quién primero,de quién después,hay muchos que manipulan y dicen la historia según les conviene.Gracias a Dios tenía las capturas,a esos se lo puse mascadito,a ver si así ya salen de dudas

1ro fue Rocío y Olga después

De nada😘 pic.twitter.com/SmwIlhRVXs — Mimy💫 (@MimiiiS79) December 29, 2022

“Si me permitís voy a disfrutar de mi familia que es lo que más me importa en esta vida. Voy a salir con mis hermanos, con mi padre y su pareja y mi pareja. A quien no le guste, lo siento mucho, pero en la vida hay que avanzar y mirar por la felicidad propia y la de los nuestros sin hacer daño a nadie”, escribía hace unos días la influencer en sus historias de Instagram. Un mensaje que, tres horas después (y no a la inversa) llegaba también por parte de Olga Moreno, con la que Rocío no atraviesa precisamente su mejor momento.

Olga Moreno y Rocío Flores en la Feria de Málaga FOTO: Instagram

Dejando claro que lo único que quiere es su bienestar y el de los suyos, Rocío Flores ha mantenido una breve pero intensa discusión con uno de sus detractores, que no ha dudado en comentar su última publicación de Instagram al grito de: “Complejo de Electra, no hay más”, o lo que es lo mismo, “una mujer que durante su niñez manifiesta amor por su padre pero rivalidad hacia la madre”. A raíz de este mensaje, esta usuaria, cuyo oficio es el de maestra, no ha dudado en verter algunos comentarios bastante desafortunados hacia la malagueña, y es por eso que esta última ha estallado sin poder evitarlo.

Historias del Instagram de Rocío Flores FOTO: Instagram

“¿Y tú eres profesora? ¿Estás comparándome con un caso de violación? Vergüenza me daría que poniendo las barbaridades que pones le dieras clase a mi hijo. Muchos estudios pero ni idea de tratar a las personas. Manda cojones que absolutamente nadie haga nada con este tipo de comentarios”, ha contestado una molesta Rocío Flores.