Olga Moreno se muerde la lengua para no aludir a Rocío Carrasco

Olga Moreno sigue estando en boca de todos a raíz de su sonado rifirrafe contra Rocío Flores, Antonio David y Marta Riesco por la exposición a la que sometieron a su hija pequeña en el día de su cumpleaños. “Debido a la cantidad de mensajes que he recibido y sigo recibiendo, voy a deciros algo: para nada estoy de acuerdo, ni he consentido, ni consentiré, la exposición excesiva e innecesaria que se ha hecho de mi hija en las redes sociales en estas últimas 24 horas. Gracias por estar siempre”, se quejó a través de sus redes sociales.

Unas palabras que poco después ratificó en LA RAZÓN: “Creo que he sido muy clara. Mi única intención es la de proteger a mi hija... Una cosa es que su padre o yo subamos una foto felicitando a nuestra hija, y otra muy diferente, y lo último que me esperaba, es ver la imagen de Lola tan expuesta en Instagram, retransmitiendo de principio a fin su cumpleaños”.

Sin embargo, algo menos habladora se ha mostrado con la prensa que la ha abordado en plena calle. Tan educada y agradable como siempre, ha saludado con cariño a los periodistas, aunque ha declinado pronunciarse de nuevo sobre la polémica. Eso sí, la empresaria andaluza no ha podido evitar fijase en el llamativo abrigo fucsia que vestía uno de los reporteros, pero se ha mordido la lengua para no mencionar este color y no aludir así a Rocío Carrasco. “Feliz Navidad. Uy, qué fucs... qué rosa vienes hoy”, ha exclamado la ganadora de “Supervivientes 2021″, rectificando rápidamente.

Rocío Carrasco con su icónico traje fucsia FOTO: TELECINCO.ES

No se trata de un asunto baladí, puesto que ambos bandos se han identificado con dos colores diferentes para movilizar a sus seguidores en las redes sociales. Mientras que la llamada “marea fucsia” defiende a Rocío Carrasco, la azul hace lo propio con Antonio David, su familia y demás seres queridos.

De hecho, se generó cierta polémica cuando Gloria Camila visitó con un traje fucsia muy parecido al que su hermana lució a lo largo de su serie documental, y para evitar futuras controversias, parece que ahora se ha convertido en un color vetado en la familia, hasta el punto de que ni siquiera quieren mencionarlo.