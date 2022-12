¿Dónde está Mario Vargas Llosa?

La ruptura de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa después de 8 años de amor ha sido una de las grandes noticias de la crónica social de este 2022. Esta semana, la socialité comunicaba la noticia a través de su revista de cabecera y, desde entonces, no han parado de salir informaciones sobre los motivos de la separación. Mientras todo el mundo especula sobre el último gran desengaño amoroso del año, los dos protagonistas han decidido poner tierra de por medio y han decidido hacer las maletas para vivir la Nochevieja tranquilos.

Isabel Preysler ya se encuentra en Miami, ciudad en la que vives sus Chabeli y Enrique Iglesias, para comenzar este 2023 arropada con su familia. Y Mario Vargas Llosa no se queda atrás. El escritor ha tomado un avión y se ha desplazado lejos de España para disfrutar de una Nochevieja tranquilo, aunque aún se desconoce el destino. Su hijo Álvaro Llosa ha sido el único que se ha pronunciado tras lo sucedido con su padre y la socialité. En las últimas horas, el empresario desveló que el literato se encontraba muy bien tras la ruptura y que iban a pasar la Nochevieja “muy lejos”. ”Pues es un secreto. Con suerte, soy periodista. Mi padre con suerte pasará estos días en un lugar donde no habrá amigos de la prensa y esto lo digo con cariño porque yo he sido periodista desde los 14 años entre otras cosas así que nada” declaraba sobre el paradero de Vargas Llosa con cierto humor.

Leyendo en voz alta la primera edición de Madame Bovary (1857) para despedir el año: pic.twitter.com/qlj5Y389qB — Álvaro Vargas Llosa (@AlvaroVargasLl) December 30, 2022

Mario Llosa también ha compartido un vídeo de su padre en las últimas horas que ha sido muy polémico. A través de su cuenta de ‘Twitter’, el empresario compartía un clip audiovisual en el que aparecía Vargas Llosa leyendo un fragmento de ‘Madame Bovary’, tranquilo y feliz, disfrutando de lo que más le gusta, la literatura, y que muchos internautas han interpretado como un dardo envenenado hacia Isabel Preysler.

La familia de Vargas Llosa están muy felices por la separación de su padre y la socialité. Según ‘Semana’, fuentes cercanas a la familia “consideran que han recuperado a su padre” tras lo sucedido y que están muy contentos de no ver más a Isabel Preysler porque “no soportan” a la filipina. ¿Es el principio de una guerra mediática entre clanes de la alta sociedad?