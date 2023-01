Boris Becker, sobre su experiencia en la cárcel: “He salido vivo”

Boris Becker fue condenado el pasado mes de abril a dos años y medio de prisión por la Justicia británica, tras haber sido declarado culpable de ocultar 3 millones de euros para evitar el pago de sus deudas.

La fiscalía le acusó de 20 delitos, incluido el ocultar sus trofeos de Gran Slam para evitar que se los confiscaran. Tras el juicio solo fue condenado por cuatro de ellos, entre los que se inclúa la sustracción de bienes, no revelación de patrimonio y ocultación de deuda. Dos de estos delitos estaban además relacionados con sus dos exmujeres, Barbara y Lily, a las que transfirió dinero con el fin de ocultarlo.

«Ha perdido usted su carrera y su reputación, así como todo su patrimonio. Resulta notable que no haya mostrado ninguna señal de arrepentimiento o de reconocimiento de su culpabilidad. Entiendo la humillación que usted ha podido sufrir durante todo este proceso, pero ha sido incapaz de mostrar nada de humildad», le recriminó entonces la jueza Deborah Taylor antes de su ingreso en prisión.

Ahora, 18 días después de ser puesto en libertad tras pasar ocho meses en una cárcel británica, el exdeportista ha hecho balance a través de un vídeo publicado en su perfil en Instagram.

«En el último día del año, quiero dedicar unas palabras a todos mis seres queridos y a las personas que me han apoyado en el que llamo el año más difícil de mi vida... pero ya ha pasado y terminado. He salido vivo Creo que he salido más fuerte. Creo que mi salud mental está mejor que nunca, pero sin el apoyo, la ayuda, el amor y el cariño de tanta gente, no lo hubiese logrado, de modo que gracias», concluye en el vídeo.