La crónica de Marta Robles: Nunca me hubiera esperado algo así de una persona como Carmena

Lunes

Después de la tormenta musical «Shakira»llega la borrasca Gerard y nos deja a todos helados… Dice la Agencia Estatal de Meteorología que la coincidencia con el tira y afloja amoroso de la cantante y el futbolista es casual. Pura serendipia, ya saben. Y además ha sido Météo-France quien ha puesto el nombre en la rueda de las borrascas; así que si alguien ha querido «jugar» con el asunto han sido ellos. Aunque, a decir verdad, parece que los nombres de las borrascas se fijan al inicio de la temporada y así que lo de la asignación de este nombre parece casual. Si es que la casualidad tiene muy mala leche...

Martes

La hasta ahora desconocida hermana de Georgina, la mujer de Cristiano Ronaldo (no, no se trata de Ivana sino de Patricia) aparece en Espejo Público y sus declaraciones nos dejan a todos helados, como el tiempo. ¿Abandonada por sus medio hermanas (solo de padre)? ¿Enviada al reformatorio por su madrastra, a los 12 años, tras la desgracia de que su padre compartido entrara en la cárcel por tráfico de drogas entre otros turbios asuntos ? ¿Viviendo en la miseria y sin una mínima ayuda de la misma Georgina, que no para de mostrar su felicidad y su riqueza (acaba de regalarle por su cumpleaños un Rolls Royce a su marido)? Hay quien dice que Georgina no ayuda a Patricia porque cuando le dijo que quería hacerse cargo del colegio de sus sobrinos, ella respondió que lo que quería era dinero en efectivo… Pero Patricia lo niega. Hermana rica/hermana pobre. La primera, además, poco solidaria. Y es raro estando casada con Ronaldo que presume de serlo. ¿Tiene obligación legal de ayudar a su hermana? No¿Moral? Para mí, desde luego...

Georgina Rodríguez FOTO: Vianney Le Caer GTRES

Miércoles

El suma y sigue de las polémicas medidas contra el aborto… Ya saben todo lo que dijo el vicepresidente de la Junta de Castilla y León (el tal Gallardo, de VOX, claro) sobre las ecografías 4D, que tendrían que ser ofrecidas por los médicos obligatoriamente a las mujeres que fueran a abortar…A partir de ahí, toda suerte de graves chorradas. Lo primero que el tipo no tenía ni idea ni del tiempo y forma de la prueba ( «no se mucho de embarazos», dijo con una boba media sonrisa). El presidente Mañueco que contradice sus declaraciones, Feijóo que las reprueba por completo, los de VOX que siguen haciendo ruido defendiendo sus medidas y exigiendo que las admita, porque están pactadas, cosa que los populares niegan. ¿Más? Actuación estelar del Gobierno para defender lo que no existe porque ya lo han rechazado los mandamases del PP… ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues nada, que el PSOE está en campaña y se lanza a aprovechar esta polémica sobre un protocolo inexistente para aprovechar la sensibilidad que provoca el tema del aborto. ¿Cómo va a llevar el tema al constitucional si no hay documento? De verdad, políticos, aunque estén ustedes en campaña, dejen de aprovecharse de las mujeres. Dejen de tratar de rentabilizar el delicado asunto del aborto. Dejen de tocarnos las narices...

Jueves

Pleno de la Junta de la Real Academia Española. ¿Lo que más ha dado que hablar? La falda de la Reina Letizia. Negra, de cuero… un hit. Pues sí. Hay que decir que el día anterior, en FITUR, quien la llevaba prácticamente igual era Isabel Díaz Ayuso… Si es que está de moda: falda midi evasé que, según las revistas de moda, «arrasa entre las mujeres de 50». Servidora la tiene también. Efecto cuero, no cuero (y no de Hugo Boss sino de Zara). Y sin abertura delante que no le hace ninguna falta… Y va como una reina. Con tacones, botas planas o lo que haga falta…¿El pleno de la RAE? Pues eso, que fue muy bien…

Viernes

Aún siguen revueltas las podemitas por las declaraciones de Carmena sobre la Ley del sí es sí. No es que la exalcaldesa esté en su contra; dice que la ley tenía buena intención pero que no está bien redactada y que no corregirla es «soberbia infantil». Una obviedad. Pues oye, Ione Belarra dolidísima: «Nunca me hubiera esperado algo así de una persona como Manuela Carmena». Lo que no hubiéramos esperado las demás es que no quieran corregir una ley que ha beneficiado ya a más de 200 delincuentes sexuales y ha dejado a 18 en libertad antes de tiempo. ¿Qué dice Irene Montero? Ella aprovecha la prisión preventiva de Dani Alves, para felicitarse por su ley… Lo demás, culpa de los jueces, ya saben...