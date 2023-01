Fedra Lorente, sorprendida: “Me he enterado de la separación de mi sobrina Carmen por vosotros”

Muy pocos estaban al tanto de la crisis sin solución que ha acabado con el matrimonio de Carmen Morales y Luis Guerra tras once años de matrimonio. Ni tan siquiera la tía de la actriz, Fedra Lorente, estaba enterada de la ruptura.

-¿Carmen no le dijo nada?

Me he enterado por vosotros de esta separación y me da mucha pena. No tenía ni idea de que la situación era irreversible, de que los dos estaban tan mal. Es más, ayer mismo pensaba intervenir en un programa de TVE con mi sobrina Carmen, pero no pude ir porque sufrí un accidente, me caí por la escalera de mi casa y estoy con muletas y me han puesto una prótesis en las rodillas.

-Debe ser un proceso doloroso...

Muy doloroso. Y muy pesado. Estoy muy jodida. Esto es espantoso.

-Carmen y usted están muy unidas, no se explica que haya mantenido tanto secretismo, y luego lo cuente en un plató de televisión.

Ya. Yo tampoco lo entiendo. Para mi ha sido una gran sorpresa. Te aseguro que me estoy enterando ahora de la separación, y porque me la estáis contando vosotros.

-Es duro empezar de cero…

Pero es una mujer fuerte y saldrá adelante. Yo le deseo lo mejor, aquí estoy para apoyarla en lo que necesite.

Fedra Lorente FOTO: Jesus Briones GTRES

Carmen anunció su ruptura en el transcurso de la entrevista que le hicieron en el nuevo programa de Toñi Moreno en TVE, “Plan de tarde”.

La hija de la desaparecida, y recordada, Rocío Dúrcal confesó que “me ha costado mucho tomar esta decisión, ha sido muy difícil. El divorcio es de mutuo acuerdo y los dos nos seguimos teniendo mucho cariño. Luis es un buen tío, nos queremos mucho a día de hoy, estoy bien, pero bueno es un proceso, no ha pasado nada malo entre nosotros, es una cuestión de desgaste”.

Se casaron el 30 de abril del 2011 en Ibiza y su matrimonio vivió otras crisis que acabaron con reconciliaciones. Luis fue uno de los mayores apoyos de su mujer en los momentos más tristes de su vida, cuando murieron sus padres y en los desencuentros con sus hermanos por culpa de la herencia. Pero el destino no ha querido que sigan por el mismo camino.