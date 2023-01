Carmen Morales y Luis Guerra anuncian su separación tras once años de matrimonio

En marzo del año pasado, sonaron las alarmas tras conocer que Carmen Morales y Luis Guerra estarían pasando por una crisis matrimonial y habrían decidido emprender caminos distintos. Una noticia que la pareja se encargó de desmentir, asegurando que tan solo son “baches” en la relación. Pero, lamentablemente, parece que la pareja no ha podido superar estos momento y casi un año después, es la hija de Rocío Durcal la encargada de anunciar su divorcio.

A través del recién estrenado programa ‘Plan de tarde’ de Toñi Moreno, en TVE, la actriz ha dado la triste noticia: “Me costó mucho tomar la decisión de separarme, ha sido muy difícil después de 11 años. Nos queremos mucho, estoy bien, no ha pasado nada entre nosotros, simplemente el desgaste. No estamos enfadados y no dejamos de ser una familia”.

“Me he dedicado a mi vida personal, a mi hijo le he disfrutado muchísimo, cosa que me prometí y lo pude conseguir. Vuelvo a coger mi carrera con mucha energía y con esa madurez que necesitaba”, ha explicado dicho programa. De esta manera, Carmen Morales anuncia que vuelve a la vida pública, aunque en un momento complicado, apoyándose en su hermana Shaila Durcal.