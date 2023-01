La crónica de Marta Robles: Eli, colega, ¿conoces el significado de la palabra «ilustre»?

Lunes

Llevamos veintitrés días de año y ya contamos seis víctimas de violencia machista. Las dos últimas, una niña de 8 años y su madre de 45. No me da la gana escribir sus nombres. ¿Acaso tengo la información completa de su presunto agresor? No, solamente sé que se llama David M.L. La mujer a la que supuestamente acaba de matar sí sabía su nombre, pero no que tenía antecedentes de maltrato, de los que fue absuelto porque su mujer se negó a declarar en el juicio. Teniendo en cuenta lo mucho que reinciden maltratadores y agresores sexuales, ¿no debería ser obligatorio que se conocieran sus antecedentes? Algo hay que hacer contra la violencia machista, que, por desgracia, cada vez deja más muertes… Y parece que no se nos ocurre nada. Tal vez deberíamos empezar por ahí.

Martes

Estudié periodismo en la Complu de Madrid. Trabajaba para pagarme la carrera. De hecho, tengo cinco matrículas porque me presentaba para que alguna asignatura me saliera gratis. Pero mi expediente (del que guardo certificado oficial porque ni volví a recoger el título) no es comparable al de Elisa María Lozano, la mejor alumna de la promoción de Comunicación Audiovisual, que recibió el pasado martes 24 de enero a la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, en la entrega de premios de la UCM, con un «Ayuso, pepera, los ilustres están ahí fuera». Pues bien, cuando yo estudiaba en esa universidad (e incluso antes de entrar) sabía el significado de la palabra «ilustre». Como se ve que esta muchacha con tan altas calificaciones lo desconoce, copio la acepción correspondiente de la RAE: «Insigne, célebre». Es decir, que cuando la joven añadió desde su atril que los «ilustres de verdad» eran sus compañeros y profesores, digamos que se equivocó. No haré sangre con su pobre discurso, pero sí con su arrogancia. Isabel Díaz Ayuso es pepera y, aunque a la tal Eli no le guste ni el partido en cuestión ni la propia presidenta, teniendo en cuenta que solo por su cargo es una destacada política española, además de ser una de las más célebres dentro y fuera de España, ilustre es. Lo digo sin acritud, pero con un poquito de tristeza. Me parece perfecto que se critique la gestión de los políticos de cualquier signo desde la Facultad de Ciencias de la Información, pero con ironía, sarcasmo, humor y respeto, no con violencia, torpeza y hasta confundiendo los significados de las palabras.

Miércoles

Seguimos con el asqueroso tema de Dani Alves. De todo lo que podría subrayar, diré que me duele que la víctima haya renunciado a la posible cuantía que derive del delito, como si haciéndolo aumentara su credibilidad. He recordado la violación que sufrió la pintora italiana Artemisia Gentileschi en el siglo XVII. Fue la primera agresión sexual que llegó a los tribunales. Se torturó a la víctima mientras declaraba para poder considerar verdadero su testimonio… Y luego me he mosqueado una vez más con Irene Montero, que ha aprovechado esta mierda para decir lo buenísima que es su ley del «solo sí es sí»; la misma que, según la abogada de la víctima, no es la que ha llevado a Alves a prisión, y sí la que ha propiciado la rebaja de la condena de 244 agresores sexuales y la excarcelación de casi una veintena.

Jueves

El ataque con arma blanca a tres iglesias católicas en Algeciras deja a un sacristán muerto y a un sacerdote herido de gravedad. El autor de los hechos es Yassinne Kanjaa, un joven marroquí que vivía en un piso ocupado junto a otros compañeros. Estaba en situación irregular, pero no tenía antecedentes de ningún tipo (tampoco terroristas), ni en España ni en otros países. Más allá de la tragedia, el pánico lo provocaba pensar que podía ser un yihadista, trabajando con consignas o como lobo solitario. Pero no tiene pinta más que de pobre desgraciado con la mente perturbada. Aunque es muy probable que la religión y ese fanatismo enfermizo que sí demostraba hayan contribuido a malograrle la razón y a convertirlo en un asesino.

Viernes

Después de todas las especulaciones, resulta que el autor de las cartas pirotécnicas a Pedro Sánchez, la embajada de Ucrania y todas los demás, que desde la Prensa internacional valoraron como «peligrosos actos de terrorismo», no es un espía ruso como apuntaba «The New York Times», sino un antiguo funcionario del Ayuntamiento de Vitoria, jubilado, de 74 años de edad, soltero y sin hijos, que vive en Miranda de Ebro. Un nostálgico de la URSS que, como no tenía amigos con los que despotricar tomando unas cañas, lo hacía en las redes mientras compraba cositas para fabricar sus bombas… Si es que la soledad y el aburrimiento son muy malos.