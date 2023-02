La crónica de Marta Robles: Muere el «metalúrgico de la moda». Adiós a Paco Rabanne

Lunes

En el día del cumpleaños de Felipe VI (¡55 años, ya!), celebrado sin protocolo oficial, con la Reina Letizia y amigos, al parecer en una antigua ferretería convertida en restaurante felicidades, Majestad- , solo se habla de Begoña Villacís… Que si quiere dejar Ciudadanos e irse al PP, que si en el PP no la quieren y entonces ya ni se lo plantea, que se va a quedar sin puesto, que alguno encontrará... Dimes y diretes a mansalva que la vicealcaldesa de Madrid capea como puede. Lo único claro es que Isabel Díaz Ayuso la descarta en su Gobierno, y que Feijóo no se la va a imponer a la presidenta de la CAM. Lo demás…Ya se verá. Porque las cosas no están fáciles para Ciudadanos y, por ende, tampoco para Begoña.

Martes

Han tenido que resultar beneficiados más de trescientos agresores sexuales y puestos en libertad más de una veintena para que Pedro Sánchez, por fin, haya tenido a bien proponer una reforma de la ley del «solo sí es sí». Mientras, Irene Montero y compañía que, por cierto, ocultaron al Congreso y al Consejo de Estado las críticas de Justicia que la ley estaba recibiendo, precisamente porque auguraban lo que ha pasado con ella, están que trinan. En Podemos ya preparan una manifa de apoyo a su lideresa carismática, una persona capaz de mantenerse en sus trece aunque el mundo entero le demuestre sus errores... El caso es que el Presidente se ha decidido a dar este paso, que no deshará el entuerto, porque los agresores sexuales beneficiados se quedarán con sus beneficios; pero que al menos, evitara que se produzcan más. ¿Qué por qué ha esperado tanto el Presidente? Pues, hombre, es que no le gusta enfrentarse con sus socios…, salvo si le supone pérdida de votos. Y esta ley le estaba haciendo mucha pupa a Pedro Sánchez. En modo electoral, recuerden, puede cambiar cualquier cosa y tratar de conquistar votantes hasta jugando al fútbol sentado en una silla de ruedas, para «meterse en la piel de jugadores discapacitados». Le alabo que quiera quitar la palabra «disminuidos» de la Constitución, pero la puesta en escena a la americana, a la caza y captura de votos, me pudre… En fin, la política es así. (Por cierto que me dicen y cuentan que Pedro Sánchez, que no es tonto y sabe que las encuestas no le favorecen, ya está haciendo planes para el mañana y pensando en Europa, que es lo que políticamente siempre le ha interesado más.)

Miércoles

Mucho cambiar la posición española sobre el Sáhara, mucho darle cera a Marruecos, pero ni por esas ha conseguido el Presidente del Gobierno, que ha viajado hasta el país del norte de África acompañado de 11 ministros, que le reciba el rey Mohamed VI de Marruecos… ¿Habrían asegurado la cita? Porque si es así, ¡vaya plantón! Pedro Sánchez le ha quitado importancia a la cosa, ha dicho que la cumbre con 13 ministros marroquíes ha sido histórica y que se reafirman en sus acuerdos por ambas partes. Los marroquíes, por su parte, le han agradecido su postura (personal e intransferible respecto al Sáhara), pero el rey de Marruecos… ná de ná…Ni agua. Vamos, le ha dicho que otra vez será… que en otra visita. Y Pedro Sánchez, el Presidente de España, que sí, que sí… ¿qué va a decir, el pobre?

Jueves

Madre mía: se va uno a comer una tortillita de patata a Casa Dani, al mercado más chic de Madrid, el de la calle Ayala, ni más ni menos, y se pilla una salmonelosis. Más de cien afectados. Trece personas hospitalizadas…Nunca les había pasado. Así es… Pero las tortillas más ricas (las poco hechas) tienen su peligro, que no se le olvide eso a nadie.

Viernes

El famosísimo diseñador de moda Paco Rabanne, nuestro nacional Francisco Rabaneda Cuervo, hijo de una costurera de Balenciaga y un general del ejército leal a la república, y bautizado como el «metalúrgico de la moda» por la mismísima Coco Chanel, por aquello de cambiar los hilos por alambres, desde aquella mítica colección de 1966 de «Doce vestidos imposibles de llevar», nos ha dejado. El diseñador de moda que tuvo musas a actrices y artistas como Jane Birkin, Françoise Hardy, Jane Fonda o Audrey Hepburn y hasta Carla Bruni, que creó perfumes gloriosos empezando por el mítico «Calandre» -algunos de los cuales se siguen vendiendo por muchos millones- y que en los años noventa dijo estar tan cerca de Dios, como para mantener una relación tan estrecha con él y que le permitía hacer profecías (y que no se cumplió ni una)-, ha muerto. Tenía ochenta y ocho años. Sin duda fue un hombre distinto. Un auténtico creador. Una de las figuras más trascendentes en el mundo de la moda. No lo olvidaremos. Ya tiene su espacio en la historia.