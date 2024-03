El abogado de Antonio Tejado, sobre su puesta en libertad: "Esperamos que sea pronto"

Antonio Tejado declaró el pasado 15 de marzo ante el juez por su presunta implicación en el violento asalto a la casa de su tía, María del Monte, que tuvo lugar el 24 de agosto. Como era de esperar, el sevillano se desvinculó del golpe y aseguró que la cantante "sabe que no tengo nada que ver". Además, explicó que su relación con Arseny Garibyan, conocido por su apodo "El Ruso", era meramente deportiva, desmintiendo la amistad que supuestamente había entre ellos.

Se esperaba que su abogado solicitara tras su declaración la puesta en libertad de Tejado sin fianza y sin cargos, tal y como el propio letrado anunció a la entrada de los juzgados el pasado viernes, pero, de momento, todavía no ha trasladado esa petición al juez instructor.

"Estamos esperando el momento oportuno para hacerlo, será próximamente", ha comenzado diciendo Fernando Velo, el representante legal de Tejado. "La vamos a pedir, no sabemos cuándo. Lo haremos cuando lo estimemos adecuado, en función y en vista al resto de circunstancias. Esperamos que sea pronto", ha insistido el letrado.

Fernando Velo desvela que están "esperando el momento oportuno" para pedir la libertad de Antonio Tejado Europa Press

Además, ha recalcado que la versión ofrecida por "El Ruso", que también declaró ante el juez el pasado viernes 15 de marzo, coincide con la de Tejado, lo que bajo su punto de vista indica que ambos están diciendo la verdad. "En lo que Arseny Garibyan ha declarado en lo tocante a Tejado no hay ningún tipo de contradicción. Los dos han dicho lo mismo porque han contado la verdad. Ambos contaron que la relación que mantenían era estrictamente deportiva, y así lo declararon al ser preguntados por este extremo", sostiene Velo.

Antonio Tejado citado a declarar en el juzgado por el robo en el chalé de María del Monte Leandro Wassaul Europa Press

Sobre cómo se encuentra Antonio Tejado tras su encuentro ante el juez, el abogado afirma que "está bien, está mejor. Tranquilo, como siempre".

Sin contradicciones

Desde que se dieron a conocer los detalles sobre la declaración de Tejado ante el juez, algunos colaboradores de televisión han expresado que se encontraron varias contradicciones en su testimonio. Contradicciones que, sin embargo, su abogado Fernando Velo desmiente. "A mi juicio no existen ningún tipo de contradicciones en la declaración de Antonio, ni sé cuáles son esas que dices y comentas que se han dicho", comenta el letrado ante los medios.

Antonio Tejado citado a declarar en el juzgado por el robo en el chalé de María del Monte María José López Europa Press

Velo se muestra seguro de que la declaración de su cliente "fue rotunda" y "contestó a todo sin dudar" porque "está diciendo la verdad". "No me da tiempo a leer todo lo que se dice y no puedo darle valor y veracidad a todo lo que se dice", concluye.