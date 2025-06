Se acabó el cuento de hadas: Katy Perry y Orlando Bloom se separan y rompen su compromiso tras 9 años juntos

Después de nueve años juntos, y una relación marcada por chispas, reconciliaciones y una niña que es el reflejo del amor que alguna vez compartieron, Katy Perry y Orlando Bloom han decidido tomar caminos separados. Así lo ha confirmado una fuente cercana a la pareja a Us Weekly, tras semanas de especulaciones que ya anticipaban un final que, al parecer, era inevitable. "No hay conflicto por ahora. Katy, por supuesto, está disgustada, pero aliviada de no tener que pasar por otro divorcio", ha señalado la misma voz anónima.

La cantante de Teenage Dream y el actor de Piratas del Caribese conocieron en 2016, durante la gala de los Globos de Oro, y desde entonces su relación fue un vaivén de emociones, marcado por una breve separación en 2017 y un romántico compromiso en 2019, que culminó con el nacimiento de su hija Daisy Dove en agosto de 2020.

Casas separadas

Pero no todo es eterno en el universo de las estrellas. Aunque en marzo se les vio radiantes en la fiesta post-Oscar de Vanity Fair, los indicios de una ruptura ya eran evidentes para quienes los rodeaban. "Se han distanciado y ya no viven la misma vida", asegura otra fuente del entorno, revelando que llevaban meses viviendo separados y que la tensión se había convertido en la norma.

Orlando Bloom y Katy Perry larazon

Mientras Orlando ha mantenido un perfil bajo en medio de esta tormenta emocional, Katy se refugia en su gira Lifetimes y en su trabajo, alquilando además la espectacular mansión en Montecito que soñaban como hogar familiar. Ella, dicen, prefiere mantenerse ocupada antes que enfrentarse al vacío que deja una relación que prometía tanto.

Aunque el compromiso ha terminado, los lazos no se rompen del todo. Por su hija Daisy, que este verano cumplirá cinco años, ambos se comprometen a mantener una relación cordial y respetuosa. El amor puede haber cambiado de forma, pero la historia de Katy y Orlando quedará como uno de esos romances hollywoodenses que, aunque sin final feliz, sí dejó huella.