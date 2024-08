El acordeón de María Jesús llora por la muerte de la madre de la artista: "Siento mucho dolor porque era el gran pilar de mi vida"

Desde hace dos años, María Jesús, conocida popularmente como “la del acordeón”, dormía en la misma cama con su madre, pero el pasado cinco de agosto moría su progenitora dejándola inmersa en un baño de lágrimas. Eran uña y carne, es más, la artista, nos confiesa que “después de cincuenta años trabajando en Benidorm, decidí abandonar la ciudad que tanto me había dado, cerrar mi local, y marcharme a cuidar de mi madre y de mi hermana Pili, que tiene una discapacidad.. Su muerte me ha dejado hundida, pero sé que, desde allá arriba, me manda todo su amor, el mismo que yo siento por ella.”

María Jesús y su acordeón: «Nunca he comido ni se me ocurriría comer pajaritos fritos» larazon

Estaban muy unidas.

Muchísimo, figúrese, en sus dos últimos años de vida dormíamos en la misma cama, porque ella era un poco miedosa y no le gustaba dormir sola. Era una gran madre, que siempre me apoyo en mi carrera, aunque a veces me pedía que me retirara y disfrutara más de la vida. Y cada vez que me iba a actuar me decis: “pero, hija, ¿otra vez te vas?”

En el mensaje de despedida que ha subido a sus redes sociales confiesa que será muy difícil vivir sin ella.

Es que, aunque tenía noventa y siete años, no le faltaba la vitalidad, y es muy duro entender que nunca más la tendré a mi lado. Yo la llamaba mi bebé, la cuidaba y la mimaba con todo el amor del mundo. Siento mucho dolor porque era el gran pilar de mi vida pilar de mi vida… Y este donde esté siempre la sentiré conmigo. Mi único consuelo es que se habrá encontrado con otras personas a las que tanto quisimos y ya no están entre nosotros.

Su famoso “Baile de los pajaritos” le sigue llevando de gira por España.

Estoy actuando en residencias de ancianos, para mí los mayores son un regalo de la vida y disfruto cantando para ellos. Lo considero un homenaje a mis fans más incondicionales.

Hace unos meses, la cantante confesaba también que “he hecho más acciones solidarias que pelo tengo en la cabeza, encuentro una satisfacción muy especial al entregarme a los demás, y más a los colectivos más desfavorecidos de nuestro país”.