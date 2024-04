Ágatha Ruiz de la Prada y Pedro J. Ramírez, abuelos de una niña: este es el nombre elegido para su nieta

Ágatha Ruiz de la Praday Pedro J. Ramírez ya son abuelos. Tal y como ha adelantando "Vanitatis" en exclusiva, este viernes Tristán se ha convertido en padre junto a su novia de una niña a la que han llamado Deva, uno nombre atípico y muy original.

Tristán Ramírez y Ágatha Ruiz de la Prada en el rastrillo Nuevo Futuro GTRES

Fue el pasado mes de octubre cuando el diario "ABC" desveló en exclusiva la feliz noticia. Desde entonces, el clan ha preferido no pronunciarse mucho sobre la futura paternidad de Tristán y su pareja, respetando su firme decisión de vivir este proceso en la más estricta intimidad. "Es algo que afecta a mi hijo Tristán. Yo creo que él está contento, pero él es una persona muy privada y no está hablando de esto, no voy a ser yo el que lo haga", expresó Pedro J. Ramírez hace tan solo unas semanas, cuando fue preguntado por el asunto.

En enero, durante la presentación de "Bailando con las estrellas", Ágatha Ruiz de la Prada desveló lo emocionada e impaciente que estaba con la llegada al mundo de su primer nieto. "Me gustaría que fuera un niño, pero seguro que viene una niña", declaró sobre el bebé. Y así ha sido. A pesar de sus deseos, finalmente ha sido una niña.