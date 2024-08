Agustín, líder de Los diablos, habla de la canción del verano: "El reguetón está destrozando el castellano"

Más de 50 años después del exitazo de su ‘Un rayo de sol’, una de las grandes canciones del verano de todos los tiempos, “Los diablos” siguen subiéndose a los escenarios como si fuera la primera vez, aunque reconocen que la edad no perdona. Con su cantante, Agustín Ramírez, hablamos de lo mucho que ha cambiado el panorama musical en nuestro pais, y se queja de que “ahora hay letras que no se entienden, el reguetón está destrozando el castellano, en diez minutos componen doce temas insulsos…”

-¿Cuál es para usted la canción de este verano?

- Es que no me llama la atención ninguna. Las escuchas y no tienen contenido, nada que ver con las que se componían en la década de los setenta y los ochenta, mucho más elaboradas. En la actualidad, si quieres aprender castellano lo peor que puedes escuchar es un reguetón. Es un desastre. De nosotros decían que somos muy pachangueras, pues bendito sea Dios con las pachangas.

- ¿Le gusta el tema “La potra salvaje”, de Isabel Aaiún, que es uno de los temas de moda?

- No me dice nada, pero no está mal.

- ¿Qué falta entonces?

- Creatividad. Se está empujando a artistas buenos a que hagan cosas que no quieren hacer. Es una pena.

- ¿Qué canción de Los diablos le trae mejores recuerdos?

- Sin lugar a dudas, “Un rayo de sol”, que fue número uno en las lista durante setenta semanas. Todo un bombazo. Y si la hubiéramos sacado en los años 2000 con la aparición de las plataformas digitales habría sido un éxito mucho más grande.

- ¿Siguen en activo?

- Claro, somos los Rolling Stone españoles (ríe). Continuamos actuando por toda España. Yo tengo setenta y cinco años y conservo la misma ilusión que en mis inicios.