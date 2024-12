Aldo Comas, tras las amenazas de violación a Macarena Gómez: “He tomado tranquilizantes”

Aldo Comas y Macarena Gómez no estuvieron en su mejor momento a la hora de abordar un tema delicado. La sociedad está muy sensibilizada con según qué cuestiones y quizá plantear alternativas puede resultar pisar terreno resbaladizo. Más allá del contenido de su opinión, lo cierto es que la pareja de actores se coronó cuando expresaron la necesidad de defender la presunción de inocencia cuando se presenta una denuncia por abuso sexual contra un hombre por parte de una mujer. Quizá no supieron explicarse bien, quizá sus intenciones fueran buenas, pero lo que en realidad pasó es que el público no simpatizó con sus declaraciones, llevando el asunto a escándalo tras iniciarse un intenso debate en las redes sociales. Todos tenían una opinión al respecto, pero también estaban simplemente los que aprovechaban la ocasión para insultar a los protagonistas, sea de lo que sea que se hable. Pero hay quien sube la apuesta y llega incluso a amenazar a la actriz con que “debería ser violada”.

Macarena Gomez y su marido, Aldo Comas larazon

Igualmente, podría tratarse de una broma, pero hay cuestiones que, en los tiempos que corren, deberían de dejar ser utilizadas para hacer chanza. No solo porque podría constituir un delito, porque también habría quien se tomaría con literalidad el mensaje y podría actuar o, por qué no tener en cuenta, porque quien recibe el comentario va a sufrir al leerlo. Así le ha sucedió a Macarena Gómez, a quien no le ha hecho ninguna gracia que un usuario anónimo de redes sociales frivolice con tan serio tema. Lo mismo que se les acusa a ellos, por otro lado. Pero también lo ha pasado muy mal al respecto el propio Aldo Comas, quien se ha llevado la peor parte de los insultos, aunque con él no se ha traspasado el límite de tan atroz amenaza machista.

Sobre esto ha hablado el artista con Federico Jiménez Losantos en su programa de radio, dejando evidencia del sufrimiento interno que le ha producido leer este tipo de comentarios que traspasa toda frontera: “No me imaginaba que existiera semejante nivel de odio por simplemente defender la libertad de expresión y la presunción de inocencia. He recibido amenazas de muerte y una cantidad increíble de insultos, pero lo más doloroso es el daño que le han hecho a mi esposa”, se quejaba Aldo Comas, que incluso denuncia el rechazo que se está encontrando por gente que no entendió su mensaje. También está la otra cara de la moneda, aquellos que sí se han solidarizado con lo que trataban de expresar y también con el mal trago que están pasando por haber dejado patente su defensa de la presunción de inocencia cuando surge una denuncia por abuso sexual: “Hemos recibido muchísimas muestras de solidaridad, incluso de mujeres que entiende nuestra postura y condenan este tipo de ataques desproporcionados”.

Aldo Comas larazon

Y para dejar claro que la polémica no le ha hecho cambiar de principios, Aldo Comas ha charlado de nuevo sobre esto con Federico Jiménez Losantos. Su intención es hacerse entender, pues considera que su opinión no está tan alejada de la lógica y que la cultura de la cancelación y el feminismo radical está llegando a unos límites “perjudiciales para el diálogo y el respeto”. Por eso, quiere que se establezca un límite en la consideración de acoso o agresión sexual, que actualmente lo entiende como muy amplio y ambiguo, pues se utiliza con cierta ligereza en su opinión: “No es lo mismo que alguien te haga un comentario desafortunado que una violación múltiple. Equiparar todo en una tabla rasa no solo es injusto, sino que también trivializa el sufrimiento de las verdaderas víctimas”. Pero expresar esto le ha salido muy caro mediáticamente: “Soy una persona hipersensible y esta semana he tenido que lidiar con ataques constantes. Me he tenido que tomar tranquilizantes para poder desconectar”. Y es que él y Macarena Gómez han tenido intentos de cancelación de proyectos de colaboraciones con marcas, mientras que otros han seguido arropándoles: “Al final esto es una guerra cultural y de principios. Lo que defendemos es la justicia, la democracia y la libertad de expresión”, sentencia.