Macarena Gómez, sobre el mundo del cine español: "Hay un discurso único y no te puedes salir de ese discurso"

Que Macarena Gómez es un verso suelto en un mundo dogmático (el cinematográfico, el serial, el actoral) no es ningún hallazgo. La actriz cordobesa se encuentra en plena promoción de la 2ª temporada de la serie de HBO Max '30 Monedas', que protagoniza junto a Miguel Ángel Silvestre.

De hecho, ambos intérpretes pasaron por 'El Hormiguero' recientemente.Además, Gómez sigue encarnando a Lola Trujillo en 'La que se avecina', una ficción que alcanza esta noche su último episodio de la 13ª temporada.

Ya en una entrevista para Badoo, recogida por LA RAZÓN, la actriz andaluza dejó varios titulares jugosos como que "Soy feminista, pero creo que hay un discurso de odio hacia los hombres", un matiz que pocos personajes públicos se atreverían a expresar, y menos aún en la industria del cine español.

Esta vez, Macarena Gómezha concedido una entrevista al digital El Debate, donde ha asegurado sin pelos en la lengua que en el cine español "hay un discurso único y no te puedes salir de ese discurso."

Además, la intérprete de '30 Monedas' ha confesado en dicha interviú que se considera "un verso suelto" dentro del citado sector: "No sé si sería un verso que haría rima asonante o rima consonante", bromeaba.

Por otro lado, la cordobesa también ha tenido palabras para uno de sus directores fetiche, José Luis Garci, el gran olvidado por la Academia, quizás por no comulgar con ruedas de molino: "No se valora a Garci hoy en día. A mí me da mucha pena porque me parece un genio".

Además, Macarena Gómez ha asegurado que se siente "valorada y respetada" en relación a que no le hayan dado ningún Goya, algo que considera que "no quiere decir nada". "Tienes que hacer un drama social para que te nominen y te den un premio", ha expresado la intérprete.