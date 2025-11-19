Alejandra Silva y Richard Gere: regreso relámpago a Madrid por una causa que les toca el corazón

Los planes vitales de Alejandra Silva y Richard Gere ha dado un giro inesperado. Los planes vitales de Alejandra Silva y Richard Gere han dado un giro inesperado en los últimos meses. Lo que parecía ser un asentamiento definitivo en España -en la exclusiva urbanización de La Moraleja- terminó transformándose en un regreso a Estados Unidos, tal y como el propio actor confirmó en un evento reciente en Nueva York. Aun así, el matrimonio mantiene su espectacular residencia madrileña, una base perfecta para escapadas como la que están a punto de protagonizar.

"Lo que nadie quiere ver"

Y es que la pareja vuelve a Madrid el próximo lunes, 24 de noviembre, una fecha marcada en rojo por un motivo profundamente solidario. Según publicó "El Español" -Silva y Gere asistirán al estreno del documental "Lo que nadie quiere ver", impulsado por la Fundación Hogar Sí y centrado en la invisibilidad social de las personas sin hogar. La cita será en los Cines Callao, ese enclave donde las alfombras rojas madrileñas brillan con luz propia.

Richard y Alejandra Gere colaboran en un corto documental en España para mostrar la realidad de las personas sin hogar hogarsi.org

Está previsto que ambos posen ante los medios entre las 19:00 y las 20:00 h antes de entrar a la proyección, en un esperado reencuentro con la capital que podría traer nuevas pistas sobre esta etapa que viven nuevamente en Estados Unidos. Un retorno que llega, además, apenas unos días después de que Gere dedicara a España unas palabras que hicieron sonreír al público: "La cultura española tiene una alegría muy abierta, y los españoles son muy cálidos, muy abiertos y mucho menos estresados que la gente que se encuentra aquí en Estados Unidos", declaró recientemente a "People".

Un regreso breve, solidario, mediático y, por supuesto, muy deseado.