Richard Gere, protagonista del encendido del gran árbol de Navidad de Murcia

Richard Gere será el encargado de encender el gran árbol de Navidad de Murcia. El próximo 28 de noviembre, el actor de Hollywood protagonizará uno de los momentos más esperados de la ciudad en la Plaza Circular, siendo este evento uno de los platos fuertes de la programación navideña de la capital regional, según adelanta "La opinión de Murcia".

Murcia recibe a Richard Gere

Será la próxima semana cuando el intérprete llegue a Murcia con su familia, después de un breve paso por Madrid. Richard Gere y Alejandra Silva han confirmado su asistencia el próximo 24 de noviembre en la presentación del documental "Lo que nadie quiere ver", un proyecto solidario impulsado en colaboración con la Fundación HogarSí, organización a la que pertenece desde 2015, y dirigido a visibilizar la realidad de quienes viven en situaciones de vulnerabilidad social. El evento tendrá lugar en la plaza de Callao de la capital.

Tras la premiere, Gere se dirigirá a Murcia para para asistir a un acto de la fundación HogarSí en colaboración con la Comunidad Autónoma. Aprovechando su presencia en la ciudad, el Ayuntamiento de Murcia ha contado con la estrella de Hollywood para el gran encendido navideño de la capital regional.

A caballo entre España y EEUU

Richard Gere y Alejandra Silva regresan a nuestro país después de haber regresado a Estados Unidos apenas un año después de afincarse en España. "Ya estamos de vuelta aquí. Pasamos un año con nuestra familia en España. Y lo más importante que puedo decir es que (Alejandra) estaba muy feliz, por su familia, sus amigos, su cultura, su ciudad, su comida... todo, toda esa maravilla cultural. Así que fue fabuloso", confesó el actor a la edición estadounidense de "¡Hola!" a finales de octubre.

Richard, Alejandra y los niños han regresado a Estados Unidos, aunque el matrimonio viajará constantemente a Europa con sus diferentes proyectos benéficos benéficos con la Gere Foundation. Será el lunes 24 de noviembre cuando el actor y la activista reaparezcan ante las cámaras en Madrid, mientras Murcia se viste de gala para recibir a los Gere la próxima semana.