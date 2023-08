Alejandra Rubio desvela la última hora sobre el estado de salud de María Teresa Campos

María Teresa Campos está viviendo su verano más atípico en la capital. Por primera vez, la veterana periodista no ha pasado la temporada estival en su querida Málaga, su ciudad natal, debido a su delicado estado de salud. La comunicadora se encuentra retirada de la vida pública desde hace tiempo en su vivienda de Madrid, arropada por sus familiares y allegados más cercanos, que la visitan diariamente.

Alejandra Rubio, su nieta, en su última intervención pública, se ha pronunciado sobre cómo se encuentra su abuela en estos momentos y cuál es su estado de salud. La hija de Terelu Campos ha asegurado que la periodista, lanzando un mensaje tranquilizador. "Todo bien, bastante bien, de verdad. Está bien, como siempre y nada, cuidándola mucho", ha desvelado la colaboradora de Telecinco.

Alejandra Rubio y María Teresa Campos Instagram

Sobre el homenaje que se le está preparando a María Teresa Campos, ha comentado que no tiene "mucha información" pero que le hace muchísima ilusión el reconocimiento público que tendrá la periodista en televisión por su larga trayectoria en los medios de comunicación. "De verdad, que se le reconozca el trabajo que ha hecho durante toda la vida, para mí, es un orgullo. Es más que merecido", ha expresado Alejandra Rubio. "Yo creo que a ella le va a hacer mucha ilusión" , ha confesado la hija de Terelu Campos.

Todo el clan Campos se ha volcado de lleno en el cuidado de María Teresa Campos, velando diariamente por ella. "Estamos en un momento difícil. Es complicado. Nos estamos apoyando entre nosotros y ser una familia unida. Es lo que toca. Dar, porque nos toca devolver todo lo que hemos recibido de ella. Es que se pone nerviosa, nada más. Ojalá pudiera tener una vida con amigos, sería maravilloso, pero ahora desgraciadamente no puede ser", confesaba Carmen Borrego por teléfono a Sandra Barneda en "Así es la vida". "Creo que no es el momento de sacarla físicamente, no aporta nada a nadie. Lo hacemos desde el respeto, porque hay muchas personas que están pasando por lo mismo y esto les puede ayudar. Eso que quede claro, que lo hacemos por eso y no por morbo", sentenciaba la hermana de Terelu Campos.