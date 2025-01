Alejandra Rubio da un golpe sobre la mesa y responde a Jeimi Báez: "Yo sabía todo desde el principio"

Alejandra Rubio ha regresado a su puesto de trabajo en "Vamos a ver" tras su recién estrenada maternidad. La hija de Terelu y Carlo Costanzia se convirtieron el 6 de diciembre en padres de su primer hijo en común y, menos de tres meses después, la colaboradora ha vuelto a la televisión.

Cansada de los comentarios de Jeimy Báez en "GH Dúo" sobre Carlo Costanzia y los inicios de su relación, Alejandra Rubio ha dado esta mañana un golpe sobre la mesa y ha respondido a la ex de su novio, defendiéndose de las acusaciones de la ex de su novio.

Alejandra Rubio responde a Jeimy Báez Telecinco

"Yo es que ya lo dije en su día. Ha pasado un año. No voy a hablar de ella porque no la conozco de nada. No voy a entrar en una guerra con ella. Todos sabéis que cuando yo conocí a Carlo, él tenía su casa, su dinero", ha comenzado diciendo Alejandra. La televisiva, además, ha dejado bien claro que Carlo ya había terminado con Jeimy cuando comenzaron a salir. "Respecto a esta historia. Yo sabía todo desde el principio antes de que esta chica se sentara en televisión. Carlo me cuenta todo, y por mí, esto está más que acabado. Tenemos un hijo, tenemos nuestra vida y ya está. No voy a entrar en lo que decían los mensajes. Yo los he visto esos mensajes porque llegaron a las redacciones. Esos mensajes dejan claro que la relación entre ellos estaba rota".

Muy tajante, la colaboradora ha aprovechado la situación para desmarcarse por completo de la concursante de "GH Dúo" y de su historia con Carlo. "No voy a hablar de lo que pasó en realidad porque no me pertenece. Esta persona no tiene nada que ver con mi vida. No ha pasado que ella haya estado conmigo y se haya ido con esta persona. Nunca, jamás", ha expresado Alejandra. "Todos hemos tenido relaciones, mejores, buenas. Siempre hay dos versiones y luego está la verdad, que son los hechos", ha finalizado sobre el asunto.