Alejandra Rubio comparte una llamativa reflexión tras los ataques de Jeimy Baéz, ex de Carlo Costanzia

Jeimy Báez es una de las concursantes de la nueva edición de "GH Dúo" que más está dando de qué hablar. La ex de Carlo Costanzia ha entrado a la casa de Guadalix con muchas ganas de hablar sobre el hijo de Mar Flores y de darse realmente a conocer en el concurso. Desde que entró en el reality, Jeimy ha sido muy dura con el novio de Alejandra Rubio y ha desvelado algunos detalles desconocidos de su relación.

"A los 10 días de romper tenía pareja y a los 20 días embarazados. Horas antes de que salieran las fotos con ella me daba la chapa de que era el amor de su vida, que no se podía creer lo que nos estaba pasando, que si le hubiera dejado explicarse, no nos hubiera pasado eso. Esa relación yo no me la creo. Veo necesidad. Carlo necesitaba un piso para no volver a prisión", ha declarado Jeimy Báez sobe el hijo de Mar Flores y el momento en el que comenzó a salir con la hija de Terelu, con la que comenzó su noviazgo al poco de romper con ella. Muy tajante, si fuera amiga de Alejandra "le diría que no se fíe de ese hombre, que saliese corriendo", ha añadido la concursante de "GH Dúo". Además, antes de entrar en Guadalix tachó a Carlo de "malo y mentiroso compulsivo".

La reflexión de Alejandra Rubio en Instagram Instagram

Ayer, la nieta de María Teresa Campos reapareció ante las cámaras y explicó que no estaba viendo el reality porque estaba totalmente ocupada con su bebé, que acaba de cumplir su primer mes. Tras sus palabras, la joven compartió una llamativa reflexión en Instagram que iría dirigida a Jeimy tras sus duros ataques hacia Carlo y ella: "Esperar que la vida te trate bien por ser buena persona, es como esperar que un tigre no te ataque por ser tú vegetariano".

Alejandra y Carlo, centrados en su bebé

El 5 de diciembre nació el pequeño Carlo, el primer hijo en común de Alejandra y Carlo Costanzia. Desde su llegada al mundo, la pareja está volcada en el bebé y salen de manera puntual del domicilio, disfrutando al máximo juntos de esta nueva etapa. Ambos han vivido la Navidad más especial de sus vidas junto a su hijo Carlo, ajenos a cualquier polémica.