Miri Pérez-Cabrero, íntima de Froilán, manda un mensaje a Felipe y Letizia desde los Cayos Cochinos

Froilán de Marichalar ha sido protagonista este verano de un sinfín de noticias. Unas por su familia, pero otras muchas por sus salidas con amigos. Ha sido una temporada estival muy intensa, que le ha llevado a protagonizar varios escándalos, entre discusiones en discotecas, sustos en salidas nocturnas y también la aparición de féminas a las que dicen ha conquistado. Entre ellas estaría Miri Pérez-Cabrero, la que fuese concursante de ‘MasterChef’, para después dar el salto a ‘Supervivientes’ el año pasado y ahora de nuevo en la versión ‘All Stars’ en la que mide sus fuerzas con los grandes históricos del formato.

Pero mucho se ha hablado sobre la relación del sobrino del Rey Felipe VI y la chef, actriz, influencer y concursante de realities. Especialmente después de que dieran el salto al kiosco rosa unas imágenes en las que ambos aparecen fundidos en un abrazo. Unos piensan que fue un gesto de ternura entre amigos, otros que desataban la pasión y confirmaban un romance sorpresa. Sobre esto se ha preguntado a los protagonistas, pero echan balones fuera. Ella especialmente, que no quería confirmar ni desmentir lo estrecho que llega a ser su vínculo. Pero, mientras se niega a dar la clave, se entretiene jugando al despiste.

Miri Pérez-Cabrero y su mensaje a la Familia Real

Este asunto, como no podría ser de otra manera, no lo ha dejado escapar Jorge Javier Vázquez en el estreno de ‘Supervivientes All Stars’ de este jueves. Al tener en pantalla a Miri, el presentador quiso interesarse un poco más sobre las especulaciones sobre su vida amorosa, especialmente al tratarse dl hijo de la infanta Elena y Jaime de Marichalar como el protagonista. “¿Tengo que llamarte alteza?”, preguntaba con ironía y mucha guasa el de Badalona. “Tú me puedes llamar como tú quieras. Si todo lo que dice la prensa fuera verdad, yo ahora mismo estaría casada y con tres hijos”, responde.

En su día no quiso decir qué había de cierto en las fotos de sus abrazos con Froilán en Ibiza. Decía no tener tiempo ni batería en el móvil para decir si son solo amigos o algo más. Ahora parece más animada a entrar en el juego, incluso bromeando con la idea de que su amigo especial pudiese ir a los Cayos Cochinos a visitarla durante el concurso. Al menos es la duda planteada por el presentador, que ella resuelve: “Yo creo que mejor que se lo preguntes tú, quizá si se lo dices tú, quizá viene”.

Jorge Javier Vázquez estaba entretenidísimo con esta conversación. Tanto que no dudó en pedirle a Miri Pérez-Cabrero que le enviase un saludo desde Honduras a la infanta Elena: “Si la Casa Real no está viendo le mando un saludo al Rey, a la Reina y a las infantas”, complació encantada la concursante. Un momentazo que después se remató en plató. El padre de Miri, posible suegro de Froilán si se confirman los rumores, reconoce que “sí, me gusta la monarquía”, en respuesta a la pregunta del presentador. Pero contextualiza que su hija y el nieto del Emérito “son amigos desde hace mucho tiempo y tienen una relación de amistad. Impresiona cuando hay una amistad un poco diferente, fuera de lo típico”. Él no ha tenido el placer de conocer a su futurible yerno.